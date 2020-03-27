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Здоровье
177 подтвержденных случаев коронавируса
27.03.2020

Еще 28 случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня, 26 марта. Среди них и четыре медицинских работника Республиканской клинической больницы, передает IPN.

После заседания Единого центра управления кризисом, вызванного вирусом COVID-19, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уточнила, что из 28 новых случаев 25 имеют локальное происхождение.

25 пациентов Больницы имени Тома Чорбэ начали выздоравливать и у них не проявляются клинические признаки заболевания, но они остаются в больнице с целью предотвращения заражения других людей.

Министр сообщила сегодня, что был подписан контракт на обеспечение больниц новой партией медицинского оборудования. Кроме того, врачи, которые живут далеко, будут обеспечены проживанием в Кишиневе.

Из 177 случаев заражения COVID-19, подтвержденных в Республике Молдова, два человека вылечились, а один умер.


 
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