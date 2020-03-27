Премьер Молдовы Ион Кику о новых ограничениях во время ЧП

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Общество
По словам премьера, это верное решение в условиях эпидемии коронавируса.
Итак, вот главные тезисы из выступления премьера:
- больше трех не собираться, но это не касается родственников первой и второй линий.
- иметь при себе паспорт,
- ночью выход или выезд на улицы будет, скорее всего, запрещен.
- бюджетный сектор Молдовы - на каникулы!
- частный сектор должен минимизировать число сотрудников на работе,
- Если будут те же темпы передачи коронавируса и заразится 2 000 человек, тогда будут готовить для приема пациентов не только больницы.
- адвокаты и нотариусы - работают в обычном режиме, соблюдая все меры безопасности,
- Местные власти смогут сами устанавливать карантин в своих населенных пунктах,
- Будут закрыты таможенные пункты Костешть-Стынка и Бричаны-Росошаны.
"От того, как мы сможем мобилизоваться сейчас, зависит количество инфицированных и умерших в ближайшие дни. Если продолжим быть безответственными, многие из нас умрут", -заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
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