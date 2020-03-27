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Общество
Премьер Молдовы Ион Кику о новых ограничениях во время ЧП
27.03.2020

По словам премьера, это верное решение в условиях эпидемии коронавируса.

Итак, вот главные тезисы из выступления премьера:

- больше трех не собираться, но это не касается родственников первой и второй линий.

- иметь при себе паспорт,

- ночью выход или выезд на улицы будет, скорее всего, запрещен.

- бюджетный сектор Молдовы - на каникулы!

- частный сектор должен минимизировать число сотрудников на работе,

- Если будут те же темпы передачи коронавируса и заразится 2 000 человек, тогда будут готовить для приема пациентов не только больницы.

- адвокаты и нотариусы - работают в обычном режиме, соблюдая все меры безопасности,

- Местные власти смогут сами устанавливать карантин в своих населенных пунктах,

- Будут закрыты таможенные пункты Костешть-Стынка и Бричаны-Росошаны.

"От того, как мы сможем мобилизоваться сейчас, зависит количество инфицированных и умерших в ближайшие дни. Если продолжим быть безответственными, многие из нас умрут", -заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.


 
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