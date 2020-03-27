Гражданам Молдовы не придется жить три года в России, чтобы получить гражданство РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект об упрощении процедуры получения российского гражданства для целого ряда категорий иностранных граждан, в том числе состоящих в браке с гражданами России, сообщает rg.ru.

- Инициатива подготовлена для смягчения правил в отношении людей, не являющихся для нас чужими: бывших соотечественников прежде всего. После распада Советского Союза до сих пор не урегулированы многие проблемы. В СССР мы были единым народом, и границы прошли по живому. В одночасье оказались иностранцами многие тысячи граждан, считающие Россию своей Родиной, но оказавшиеся на территории новых государств.

В советское время люди, окончив вузы, уезжали по распределению по всей стране, часто оседали на территории советских республик, не думая, что когда-то большая страна распадется и возникнут проблемы с определением гражданства, - сообщил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что законопроект предлагает исключить требования об обязательном условии трехлетнего срока нахождения на территории России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для ряда категорий граждан. "Например, не будут предъявляться такие требования для лиц, имевших гражданство СССР, проживавших и проживающих на территории советских республик, ставших отдельными государствами, но не получивших гражданство этих государств. Также в упрощенном порядке будут получать гражданство иностранцы, состоящие в браке с гражданами России, имеющие в этом браке общих детей и постоянно живущие на территории нашей страны", - пояснил он.

Законопроект предоставляет право обратиться с заявлением о получении гражданства без соблюдения необходимого срока проживания на территории нашей страны гражданам Молдовы и Украины, имеющим действительный вид на жительство России.

Иностранцы, окончившие российские вузы, смогут претендовать на российское гражданство после года трудовой деятельности в России.

ЛИДИЯ ТКАЧ