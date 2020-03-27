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Интервью
Елена Иванова. Нашим сотрудникам, вернувшимся из Италии, мы сделали тесты еще в середине марта
27.03.2020

Интервью с Еленой Ивановой, директором компании Ellation. Сейчас не время для обтекаемых оборотов речи. Это интервью профинансировано AmCham Moldova. Цель интервью – обмен информацией между руководителями бизнеса о практике работы в карантине.

Хотя тема интервью – поделиться опытом, как организовать работу офиса в условиях карантина, но без описания бизнеса, которым занимается Ellation не обойтись. Уж очень он экзотический для Молдовы. Так что начнется интервью именно с этого. Плюс, в ходе разговора мы с Еленой перешли на «ты», это часть корпоративного «кода» Ellation, так что и интервью будет на «ты». Понятно, что интервью было удаленное. Договорились поговорить в конференции Zoom. Если вы еще не пользуетесь этим софтом, устанавливайте себе его сегодня. Но с Леной, в итоге, мы говорили по телефону. Zoom был занят ее сыном. Можно только аплодировать тому, как быстро часть молдавских учителей стала вести уроки со своими классами в Zoom-е.

Все. Обстановку вы представили. Совет по пользованию Zoom получили. Вот запись самого разговора.

Лена, добрый день. Я, когда просматривал информацию о Ellation перед интервью, не поверил своим глазам. Хочу, чтобы вы окончательно меня «добили». Как я понял после пяти минут поиска, Ellation – владелец крупнейших в мире платформа для просмотра аниме. А, значит, это сотни миллионов пользователей по всему миру. Как такой бизнес оказался в Кишиневе?

Рассказать короткую или длинную историю?

Учитывая, что моя дочь – заложница аниме с детства, я бы, конечно, хотел бы послушать длинную версию. Хотя бы, чтобы вырасти в ее глазах, что я прикоснулся к такому бизнесу. Но время сейчас напряженное, так что давай короткую версию, чтобы представить компанию. А за подробной историей я вернусь после карантина.

Короткая версия такая. Группа выпускников калифорнийского университета в Беркли, еще в 2006 году создала стриминг-платформу для показа японских аниме. Наша платформа Crynchyroll – это как Netflix в мире аниме. Это 25 000 мультфильмов и 15 000 часов официального лицензированного контента. А японцы так по-самурайски относятся к своим правам, что даже если я захочу в Кишиневе провести ивент, связанный с аниме и использовать для афиши одного из героев, мне нужно будет получить на это отдельное разрешение.

2006 год – это 14 лет назад. Но Калифорния – не Кишинев. Как этот американский бизнес оказался в Молдове?

За эти 14 лет бизнес, учрежденный американцами, стремительно вырос. Сейчас он уже вошел в состав WarnerMedia – это один из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного контента. Так что наша команда  в Кишиневе – тоже часть WarnerMedia. А в Молдову этот бизнес пришел, как многое случается в этом мире, абсолютно случайно. Вы, наверное, слышали об ИТ-компании YOPESO. Одним из ее клиентов была Ellation. Сначала этого клиента обслуживало 5 человек, потом 10, потом 30. А потом Ellation купило YOPESO. И сейчас мы, по сути, инжиниринг –департамент самых крупных в мире платформ аниме.

А как вы стали директором?

Я – один из двух директоров Ellation в Молдове. В YOPESO я отвечала за HR. И сегодня – это часть моих обязанностей. У нас в компании работает 170 человек. Команда немаленькая. В Кишиневе сосредоточена вся инженерная и программная поддержка бизнеса. Подразделение в Америке, в основном, занимается контентом и лицензиями.

Тогда я представляю, уровень регламентации, сложности и ответственности вашей работы. Как вы реагировали на ситуацию, спровоцированную коронавирусом? Вы же работали в большом офисе? Здание на пешеходной улице по диагонали от Crème de la Crème?

Да, это наш офис. И реагировать на ситуацию мы начали еще до 16 марта. В первую очередь мы аннулировали все командировки и путешествия наших сотрудников, которые в тот момент находились за рубежом. В Америке у компании есть «дом», где почти постоянно находятся 5-7 человек из нашей команды. В Италии была на тот момент группа сотрудников на отдыхе. И несколько человек еще в разных странах. Мы купили всем билеты домой. Приехав, все отправились на двухнедельный карантин, а прилетевшим из Италии мы еще и оплатили тесты на коронавирус в одной из кишиневских лабораторий.

Все были здоровы?

Слава богу, все.

Я слушаю вас и у меня впечатление, что у вас откуда-то уже был опыт действия в кризисных ситуациях? Так?

С чем-то я сталкивалась в своей жизни, но, в первую очередь, нужно отдать должное стандартам работы в нашей компании. И не только стандартам, но и духу работы.

Вы же, в принципе, не готовились к удаленной работе?

В принципе нет. Но уже 13 марта мы приняли безотлагательное решение, что закрываем офис и начинаем работать из дому. 16 марта, когда был объявлен первый день официального карантина – это был последний день, когда сотрудники могли попасть в офис. Для того, чтобы забрать все, что им нужно было для работы, от мониторов до офисных кресел, кому в них удобнее работается. Мы даже приняли решение не использовать службы такси и выплатили компенсации за бензин тем сотрудникам, которые помогли другим организовать переезд.

Прошла неделя. По вашим ощущениям, вы смогли выйти, хотя бы, на 50% обычной производительности работы?

Мы не можем позволить себе 50% обычной работы. Так что все задачи бизнеса мы закрываем в полном объеме. Более того, я тоже мама двух сыновей, и понимаю, что такое работать из дому. И внешний информационный фон оптимистичным не назовешь. Поэтому я сейчас чуть уменьшила часы реальной рабочей нагрузки на сотрудников моего департамента, зато почти обязываю их тратить несколько часов в день на самообразование и развитие. Другим менеджерам советую применять эту же тактику. Это очень важный психологический фактор в кризисной ситуации.

Персональное развитие в кризис?

Я считаю это не менее необходимым, чем работа. Мы оплачиваем сотрудникам часть занятий на таком образовательном портале, как udemy.com. Причем, если сотрудник давно мечтал научиться фотографировать, и все никак не начинал, то сейчас самое время.

Звучит как что-то нереальное для первой недели карантина. Вы еще скажите, что вы тимбилдингом занимались на этой неделе…

Вообще-то, да. Для нас это важная часть корпоративной культуры. Так что на этой неделе у нас был конкурс фотографий, кто как из сотрудников устроился для работы дома. Победителю конкурса – заказ пиццы для всей семьи. Я больше жалею о другом. Чтобы не превращать тимбилдинг в обязаловку, мы предложили сотрудникам необычный вариант, как отметить 14 февраля и 8 марта. Кто хотел, в эти дни выходил на пробежку. Километры, которые пробежали сотрудники, конвертировались в леи и каждый эту сумму жертвовал на помощь общественным организациям, которым помогает Ellation. На 14 февраля это вылилось в 14 000 лей. И на 21 марта был запланирован такой же забег в помощь детям с синдромом Дауна. 21 марта – это Международный день человека с синдромом Дауна. Этот забег пришлось отложить.

Лена, я впечатлен. Надеюсь, что для тех, кто прочитает интервью, это будет нужный сейчас заряд энергии и ориентир. Что ты планируешь в ближайшее время в части поддержки команды компании?

Будет конкурс самые смешные маски для карантина. Со следующего понедельника организуем занятия по онлайн йоге. И мой партнер по управлению, второй директор компании, сейчас договаривается с закрытыми фитнес-клубами, арендовать у них на время карантина велотренажеры. Все равно они сейчас не нужны, а многие наши сотрудники уже скучают по фитнес-нагрузкам. Также у нас есть и ППР.

ППР?

Программа помощи работникам, которая предоставляет работникам и членам их семей конфиденциальные консультационные услуги, психологическую помощь. Это тоже бесплатно, за счет компании.

Лена, спасибо за интервью. Я не уверен, что смог это передать в тексте, но у меня ощущение, что я взял интервью и капитана авианосца на задании. На палубе и в трюме порядок, миссия будет выполнена. Если карантин затянется, то напрошусь на второе интервью. Для нового заряда бодрости.

P.S. В этом материале не будет привычной «рекламной паузы». Когда AmCham предложил сделать цикл интервью на тему обмен информацией между руководителями бизнеса о практике работы в карантине, то я спросил: «Как в этих материалах продвигать  AmCham?». «Да никак», был ответ. Гораздо важнее, чтобы эти интервью кому-то помогли.

Но тут уже моя этика протестует. И я решил просто от себя добавить, что мой многолетний опыт знакомства с AmCham говорит только об одном. AmCham не просто говорит, он делает. И стоит он на стороне бизнеса.

Для тех, кто впервые сталкивается с аббревиатурой AmCham – это одна из ведущих иностранных бизнес-ассоциаций в Молдове. Представляет интересы более 130 компаний,  не только с участием американского капитала, но и европейского и местных, молдавских предприятий

Павел ЗИНГАН


 
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