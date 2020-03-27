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Общество
Ренато Усатый: До конца недели в Бельцы доставят 1,5 тыс. тестов на коронавирус
27.03.2020

До конца недели в Бельцы доставят 1,5 тыс. тестов на коронавирус, - сообщил в facebook председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Он пояснил, что "это репер-тесты, которые уже через 20 минут дают результат и становится ясно - болен человек или нет.

Он также сказал, что в ближайшее время организует несколько чартерных рейсов из Европы, которыми в РМ будут доставлены граждане страны.

"В ближайшее время я организую несколько чартерных рейсов в Молдову. Скоро мы полетим в Париж, чтобы привезти наших людей домой. Мы также организуем рейс во Франкфурт-на-Майне, в Лондон, Рим, Верону, Мадрид и Барселону. Все зависит от того, как быстро наши граждане соберутся в одном или другом городе", - сообщил Усатый.

@VM


 
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