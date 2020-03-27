Чрезвычайное положение: во многих районах не осталось средств массовой информации и коммуникации

Нет ни местного телевидения, ни радио, ни газет, ни информационных порталов, ни системы проведения видеоконференций, ни даже машин с громкой связью для оповещения населения о режиме карантина.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям обнародовала список мер борьбы с коронавирусом. Правила действуют с 25 марта. Но оказалось, что во многих районах их невозможно донести до граждан. Там давно нет средств массовой информации – ни радио, ни телевидения, ни газет, ни информационных порталов, ни массового интернета, ни даже машин с громкой связью для распространения сообщений массовым аудиториям. За три десятка лет отсутствия поддержки СМИ просто вымерли, что, разумеется, устраивало и власти, и партии. В Кишиневе систему распространения печатной прессы добили в этом году. Как в этих условиях доносить до людей информацию о карантине? И как выходят из положения власти районов и городов?

Что можно и чего нельзя

Лицам старше 63 лет запрещается находиться вне дома и в общественных местах. Исключение – поездки в служебных интересах, за продуктами, за неотложной медпомощью, по причине смерти члена семьи, нужд домашних животных. Гражданам запрещено находиться в общественных местах: в парках, лесах, на игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха. Запрещено оказывать услуги общепита на АЗС.

Вводится карантин в селах Бэлчана и София Хынчештского района и селе Браниште Рышканского района: там подтвердились два случая заражения коронавирусом.

ГП Posta Moldovei с 1 апреля обеспечит с помощью работников МВД получение на дому пенсий и других социальных пособий пожилыми людьми и выдачу через почтовые отделения социальных выплат с учетом социальной дистанции.

Центр госзакупок в сфере здравоохранения делегирует республиканским, муниципальным и районным общественным медико-санитарным учреждениям право на госзакупки лекарственных средств, изделий медназначения, необходимых для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19.

К 25 марта проверены 1011 человек, подтверждены 125 случаев заболевания COVID-19. В 45 случаях речь идет о ввозе инфекции в страну - из Италии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Украины, России, Румынии и Чехии. В 80 эпизодах зафиксирована передача вируса внутри страны: в Кишиневе - 32 случая, в Хынчештах - 18, в Каушанах - 5, в Штефан-Водэ - 4, в Яловенах, Сороках и Новых Аненах - по 3, в Сынджерей и Шолданештах - 2, в Кантемире и Рышканах - по 1.

Кишинев: переход на бесконтактное общение

23 марта заседание примэрии Кишинева прошло в режиме онлайн-конференции. Генпримар Ион Чебан заявил, что 24 марта примары пригородов примут участие в таком же заседании.

С 25 марта общественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах стал бесплатным, в Кишиневе его работа ограничена: с 5.30 до 10.00 утром и с 16.00 до 20.00 – вечером, закуплены дезинфицирующие средства для пассажиров.

В столице проводится дезинфекция зеленых насаждений, парков, дворов, жилых домов и санитарных помещений. Закрыты ботанический сад и дендрарий. Еще 16 марта власти огородили детские игровые площадки.

Примэрия открыла банковский счет, на который уже поступило более 1,3 миллиона лей.

В столице стартовала кампании «Будь волонтером», к которой присоединилось более 250 человек. Вместе с социальными работниками они будут оказывать помощь нуждающимся в ней.

Для беременных с COVID-19 оборудовали помещения для принятия родов в роддоме № 2.

Сороки: примэрия выделяет 320 тысяч лей на приобретение аппарата ИВЛ

По словам примара муниципия Сорок Лилии Пилипецкой, примэрия выделит 320 тысяч лей на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для районной больницы и 10 тысяч лей на приобретение средств индивидуальной защиты. Такую же сумму на еще один аппарат ИВЛ выделит районная администрация.

«В городе выявлено пять случаев, один в селе Солонец, - рассказала Лилия Пилипецкая. - 35 горожан на карантине, всего изолировано 380 жителей района. Всем отделы социальной помощи предоставили маски и дезинфектанты, дважды в день семейный врач получает сообщения о состоянии их здоровья. 12 полицейских машин контролируют находящихся на карантине.

Каждый день с 8.00 до 18.00 машина с громкоговорителем объезжает все улицы муниципия. Примар записал аудиосообщение с информацией об эпидемией и ответственности граждан за ее распространение. У входа в магазины, аптеки, почтовые отделения, банки, и при въезде в муниципий размещены полотна, пропитанные дезинфектантами. 28-процентным раствором хлорамина обрабатываются поверхности улиц у магазинов, почтовых отделений и других социальных объектов. Для работников, занятых обработкой улиц, примэрия приобрела комбинезоны, 150 многоразовых респираторов, которые пропитываются маслом чайного дерева или прополисом.

Четыре оперативных группы проверяют выполнение карантинных мер в магазинах и на предприятиях.

По договоренности со служителями церквей службы будут проводить через громкоговорители».

Хынчешть: Карантинные мероприятия контролируют оперативные группы

19 больных заразились в селах Бэлчана и София от одного носителя. Жительница села Бэлчана,которая вернулась 1 марта из Италии, скончалась от осложнений.

На карантине 2495 жителей, заявили в районном пункте по управлению мерами в связи с ЧП. В каждом селе созданы оперативные группы, состоящие из примара, секретаря, бухгалтера, работника кадастра примэрии, директора школы, полицейского, которые мониторят соблюдение карантина. Жители села оповещены о мерах по самоизоляции и об ответственности за распространение коронавируса. Кто обеспечивает масками и дезинфектантами жителей сел, находящихся на карантине, узнать не удалось.

По словам секретаря районного совета Хынчешть Елены Морару, в районе прекращена работа общественного транспорта, проводится дезинфекция, потребительской паники нет. Создан благотворительный фонд, туда приносят продукты. Священники предупреждены об ответственности за распространение инфекции.

Штефан Водэ: звон колоколов оповестит о начале церковной службы

В районе Штефан Водэ девятеро инфицированы и находятся в кишиневской инфекционной больнице – они вернулись из поездки на Украину.

Как рассказал Василе Максим, председатель района, глава районной комиссии по ЧП, 24 марта комиссия ввела ограничение на передвижение населения и транспортных средств и призвала всех, кто побывал на богомолье в Почаевском монастыре (таких в районе оказалось 19), кто приехал из-за границы, и контактировал с такими лицами, находиться в самоизоляции.

Члены сельских мобильных групп по ЧП предупредили всех о действиях в случае возникновения симптомов коронавируса COVID-19 и об ответственности в случае несоблюдения карантина.

В районе нет паники, в магазинах есть продукты. Средствами самозащиты граждане обеспечивают себя сами. Местного радио и телевидения нет.

Члены районной комиссии по ЧП провели встречу с 17 священниками Молдавской митрополии, решено проводить церковные службы без прихожан.

Бельцы: как дойти до каждого?

В Бельцах инфицированных коронавирусом нет.

25 марта на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о том, что на центральной площади из громкоговорителей будет звучать информация о правилах карантина.

Вначале предлагалось пустить по городу специальные машины с системой громкоговорящей связи. Оказалось, что в городе их нет.

Принято решение вместо объявления остановок в троллейбусах озвучивать информацию о пандемии.

До сведения коммерсантов доведено решение комиссии о создании восьми мобильных групп по мониторингу эпидемиологической ситуации.

До организаторов торговли довели требования: работники магазинов должны быть полностью обеспечены перчатками, масками, дезинфицирующими растворами; коврики у входа в помещение должны быть обработаны 5-процентным раствором хлорамина; должна соблюдаться социальная дистанция, не должно быть очередей; покупателей обеспечить одноразовыми перчатками для выбора хлеба и хлебобулочных изделий.

Проводится ежедневная уборка подъездов дезинфицирующими средствами, обрабатываются лестничные перила, почтовые ящики, двери и ручки, лифтовые кабины, детские площадки, лавки и урны во дворах. Поступило 8 тонн дезинфектанта из Румынии.

Создан специальный счет для добровольных пожертвований. Примар муниципия Ренато Усатый сообщил, что перечислит 200 тысяч лей, еще столько же поступит от «СЭЗ Бельцы».

В социальных сетях волонтеры создали группу, желающих оказывать посильную помощь, передает Btv.md, сейчас она состоит из 330 человек. За десять дней помогли 47 пожилым людям: купили и привезли продукты и средства гигиены.

Марина ТИМОТИНА