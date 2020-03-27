Гражданское общество выступило против цензуры

Неправительственные организации, действующие в области СМИ, и участники Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнёрства выражают озабоченность в связи с распоряжением, которое 24 марта издал председатель Совета по телевидению и радио (СТР) Драгош Викол в контексте введённого властями чрезвычайного положения. Подписанты публичного обращения констатируют, что распоряжение было издано с нарушением законодательства. Некоторые положения этого документа серьёзно ограничивают свободу слова поставщиков аудиовизуальных медиауслуг, передаёт IPN.

В обращении отмечается, что 17 марта парламент ввёл чрезвычайное положение до 15 мая в связи с эпидемиологической ситуации с заражением COVID-19. Парламент предоставил Комиссии по чрезвычайным ситуациям большую свободу действий. 23 марта комиссия издала распоряжение, в котором объявила правомочными заседания Совета по телевидению и радио с присутствием не менее четырёх его членов, отступив от положений Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, который требует присутствия не менее шести его членов из девяти.

Подписанты отмечают, что 24 марта председатель Совета по телевидению и радио Драгош Викол издал распоряжение, „подлежащее незамедлительному исполнению всеми субъектами Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах” и применяющееся на протяжении всего срока действия чрезвычайного положения на территории Республики Молдова. Подписанты очень встревожены тем пунктом распоряжения председателя СТР, который предусматривает, что на период чрезвычайного положения ведущие, модераторы, редакторы должны в одностороннем порядке отказаться как от несогласованного высказывания и продвижения собственного мнения, так и от свободного высказывания произвольных мнений при освещении тем, связанных с пандемией COVID-19, как внутри страны, так и за её пределами, а единственными надёжными, достоверными, непредвзятыми и взвешенными источниками являются отечественные и зарубежные компетентные органы власти – Комиссия по чрезвычайным ситуациям, правительство, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Всемирная организация здравоохранения.

Следует отметить, что решение председателя СТР было принято после того, как группа врачей заявила журналистам, что они вынуждены работать без защитной экипировки, без дезинфицирующих средств и без зарплаты. В этой же связи, 24 марта, народный адвокат объявил о намерении внушительного числа врачей подать заявления об отставке по тем же причинам. В то же время 23 марта народный адвокат указал на особо важную роль журналистов и на то, что им необходим доступ к информации о реальном положении вещей.

Неправительственные организации в области СМИ и Национальная платформа Форума гражданского общества предупреждают, что навязывание председателем СТР такого рода положений наносит серьёзный ущерб плюрализму СМИ в Молдове. Авторы обращения считают, что тем самым вводятся необоснованные ограничения, которые граничат с цензурой. Для журналистов эти положения могут означать невозможность обеспечить разнообразие мнений, нарушается их право доступа к информации, а для граждан это будет означать отсутствие или ограничение доступа к достоверной информации и источникам, могущим сообщить иную точку зрения, нежели официальная.

Подписавшие обращение организации призывают председателя Совета по телевидению и радио Драгоша Викола отозвать или отменить распоряжение от 24 марта. Членов СТР призывают осудить такого рода практики, направленные на подрыв институционального органа и ограничение свободы слова. Парламент и Комиссию по чрезвычайным ситуациям авторы документа призывают отслеживать деятельность учреждений, которые, неправомерно ссылаясь на чрезвычайное положение в стране, принимают документы, ограничивающие основные права и свободы человека.