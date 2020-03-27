Граждане Молдовы продолжают возвращаться в страну

Граждане Молдовы, которые находились на работе или по другим причинам за рубежом, продолжают возвращаться в страну. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют официальные данные Пограничной службы.

Согласно этим данным, за последние 24 часа 3514 человек пересекли границу, в том числе 2В 483граждан РМ въехало в страну. Это примерно в 10 раз меньше, чем в это же время год назад, но чуть больше, чем было, в среднем, на прошлой неделе. Через КПП на границе с Румынией въехало 1316 человек, через КПП на границе с Украиной - 747, а остальные - в аэропорту Кишинева. Было заполнено 2483 индивидуальных эпидемиологических анкеты.

Двумя рейсами из Лондона и Парижа в Молдову было доставлено 439 пассажиров. В среду в аэропорт Кишинева прилетят чартерные рейсы из Стамбула и Москвы (аэропорт Внуково). В пятницу и субботу будет организовано три рейса из аэропорта московского аэропорта Домодедово. Полеты будут осуществляться авиакомпаниями Air Moldova и FlyOne.

В то же время, компания Air Moldova сообщила, что до 15 мая из-за угрозы коронавируса приостанавливаются все полеты, за исключением специальных чартерных рейсов. Решение было принято Органом гражданской авиации 25 марта, основанием послужило распоряжение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на это, на сайте компании FlyOne можно приобрести билеты начиная с 16 апреля, хотя страны, в которые продаются билеты, закрыли авиасообщение, как минимум до 1 мая. Пассажиров предупреждают, что если они купили билеты на период приостановления авиасообщения, то они могут изменить дату вылета бесплатно на другую дату до конца года, либо вернуть билеты по действующим правилам.

Возврат билетом по действующим правилам не предполагает возмещение полной стоимости билета, а лишь частично - как в случае отказа пассажира от полета.