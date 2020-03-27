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Экономика
Евро резко подорожал
27.03.2020

Национальный банк опубликовал курс основных иностранных валют по отношению к молдавскому лею.

Евро прибавил в цене 31 банов, его стоимость составляет 19,77 леев.

Американский доллар подорожал на 4 бана, достигнув цены в 18,04 лея.

Румынский лей также поднялся в цене, продажная цена составила 4,09 леев.

Также возвращает себе позиции российский рубль, его стоимость составила 0,23 лея.

Только украинская гривна осталась на прежнем уровне, ее можно купить за 0,64 леев.

Автор: Михаил Генчу


 
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