Евро резко подорожал

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Экономика
Национальный банк опубликовал курс основных иностранных валют по отношению к молдавскому лею.
Евро прибавил в цене 31 банов, его стоимость составляет 19,77 леев.
Американский доллар подорожал на 4 бана, достигнув цены в 18,04 лея.
Румынский лей также поднялся в цене, продажная цена составила 4,09 леев.
Также возвращает себе позиции российский рубль, его стоимость составила 0,23 лея.
Только украинская гривна осталась на прежнем уровне, ее можно купить за 0,64 леев.
Автор: Михаил Генчу
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