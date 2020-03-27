Экономика Евро резко подорожал Национальный банк опубликовал курс основных иностранных валют по отношению к молдавскому лею. Евро прибавил в цене 31 банов, его стоимость составляет 19,77 леев. Американский доллар подорожал на 4 бана, достигнув цены в 18,04 лея. Румынский лей также поднялся в цене, продажная цена составила 4,09 леев. Также возвращает себе позиции российский рубль, его стоимость составила 0,23 лея. Только украинская гривна осталась на прежнем уровне, ее можно купить за 0,64 леев. Автор: Михаил Генчу

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