В Молдове от коронавируса умерла врач скорой помощи – ее заразил пациент

Второй случай смерти от COVID-19 нанес удар по тем, кто стоит на передней линии борьбы со страшным вирусом.

Сегодня на утреннем брифинге глава минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила страшную новость. Умерла пожилой медработник, врач «скорой помощи». Ей было 79 лет. Были разные проблемы, в том числе диабет.

- Хочу выразить признательность не только за то, что была на первой линии, но и то, что она была героем. Она последнего момента спасала жизни, - сказала глава минздрава.

Скорее всего, женщина заразилась от одного из пациентов.

Наши соболезнования.

ЛИДИЯ ТКАЧ