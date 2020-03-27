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Общество
МВФ может выделить Молдове 117 млн долларов для борьбы с коронавирусом
27.03.2020

Переговоры с МВФ пройдут 30 марта – 1 апреля.

В эти дни миссия Международного валютного фонда под руководством Рубена Атояна проведет встречу с руководством Республики Молдова на тему оказания финансовой поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса в нашей стране.

Финансирование должно быть одобрено советом исполнительных директоров МВФ и не предполагает никаких предварительных миссий для оценки ситуации.

- В случае Республики Молдова можно говорить о финансовом объеме в 117 миллионов долларов США, которые должны поступить как можно скорее, - сообщили представители пресс-службы МВФ.

Напомним, что в Молдове действует «красный код» эпидемиологической опасности в связи с угрозой распространения эпидемии вируса нового типа COVID-19.

Автор: Михаил Генчу


 
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