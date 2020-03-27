Герои нашего времени - история молдавского доктора...

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Здоровье
Пока мы остаемся дома, поддерживая усилия всего общества по предупреждению распространения вируса COVID-19, есть немало людей, которые рискуют жизнью, чтобы спасти нас от инфекции. Это – врачи. И они наши сегодняшние герои.
Несмотря на карантин, чрезвычайное положение и на простой человеческий страх, Аурелия Стратулат каждый день с самого раннего утра уже на рабочем месте, в центре семейных врачей №2 на Ботанике. Все потому, что она семейный врач. Врач - первой линии, к которому заболевшие люди обращаются в первую очередь.
АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:
Сейчас работа идет не в совсем обычном режиме. В сложившийся ситуации, большинство пациентов получают консультацию по телефону, чтобы максимально снизить поток людей . Однако пациентов меньше не стало.
АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:
Выбрать непростой путь врача Аурелию вдохновила ее мама, которая была с детства для нее образцом самоотверженности и профессионализма в профессии.
АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:
Дома Аурелию ждет муж и трое детей. Она честно признается – ходить на работу страшно, но у врача, есть мощная мотивация - спасать жизни людей.
АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:
Всего, на Ботанике зафиксировано 13 случаев заражения COVID-19, 3050 человек – самоизолированы, еще 3000, которые непосредственно были в контакте с заболевшими, находятся на карантине.
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