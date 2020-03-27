Как безопасно ходить в магазин во время пандемии?

Следующая неделя объявлена для всей страны нерабочей, возможно, не за горами строгий карантин. Даже самые позитивно настроенные люди начинают задумываться о том, как обезопасить себя и свою семью. Закрыться дома безвылазно решительно невозможно, даже с учетом существования круглосуточных доставок, а значит, как минимум ходить в магазин придется. Как сделать это максимально безопасно?

- Как подготовиться к походу в магазин, и когда лучше совершать покупки?

- Необходимо выбрать ту одежду, которая меньше удерживает пыль и адсорбирует аэрозоли. Желательно, чтобы она была устойчива к обработке, тогда по возвращению домой ее можно протереть влажной тканью. Не забудьте после этого тщательно вымыть руки. Волосы лучше закрыть, чтобы они меньше контактировали со средой.

Посещать магазины лучше всего тогда, когда там минимальное число посетителей, то есть, с утра или поздним вечером. Если вы выходите в ближайший магазин, в котором часто бываете, возможно, вы знаете его загруженность и сможете выбрать то время, когда там почти никого нет.

Что касается индивидуальной защиты, эпидемиологи в один голос говорят о том, что маска малоэффективна (хотя и не будет лишней, но проблема в том, что их уже давно нет в продаже), а поможет социальная дистанция не менее 2 метров. И нужно держаться подальше от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают и т.п.

- Есть ли смысл в искусственных очередях на вход? И как вести себя в самом магазине? Какие продукты безопасны, каких стоит избегать?

- В магазине безопаснее взять тележку, а не корзинку – так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше.

Что касается продуктов, товары в фабричной упаковке представляют опасность, если на них кашлял заразившийся человек. Любую упаковку магазинных продуктов лучше протереть дома влажной тканью. Продукты на развес можно покупать смело, если предполагается, что они будут подвергаться дальнейшей температурной обработке (мясо, морепродукты, полуфабрикаты). С готовой кулинарией есть некоторый риск, связанный с тем, что может быть нездоров сотрудник магазина, готовящий и продающий ее. Если он контаминировал еду вирусами, то это опасно. Лучше воздержаться от покупки неупакованных готовых продуктов, их труднее обработать.

- Как вести себя на кассе? Каким способом расплачиваться? И не опасно ли купить пакет в магазине?

- Расплачиваться наличными безопасно, но если вам дадут сдачу, новые для вас купюры могут быть источником вируса. Карты и мобильные системы оплаты не способствуют заражению, потому что вы не прикасаетесь непосредственно к другим объектам, возможно, подвергнувшимся заражению.

Пакеты обычно не находятся в зоне, которая имеет риск загрязнения капельками выделений больного при кашле. Но риск есть – такой же, как и для любых предметов, принесенных с улицы. Вряд ли кто-то будет кашлять над пакетом, но осторожность соблюдать уместно.

-Как обрабатывать продукты, одежду и себя после возвращения домой?

- Как я уже говорил, упаковки нужно протереть влажной тканью. Помните, что вирус способен выживать ограниченное время на разных поверхностях, поэтому покупки не станут бомбой замедленного действия, достаточно минимальной обработки, чтобы они не были опасными. В продуктах вирус не размножается, а тепловая обработка его убивает, поэтому тщательно варите, жарьте, тушите еду перед тем, как подавать ее на стол.

После похода в магазин необходимо умыть лицо, руки. Волосы желательно защищать перед выходом, если они оставались открытыми, можно их помыть. Уличную одежду стоит оставить в прихожей и соблюдать осторожность, прикасаясь к ней, то есть, не трогать потом лицо, губы, глаза.