Yandex.Taxi в Кишиневе ввел услугу «Доставка»

Новая услуга стартовала в рамках работы в Кишиневе.

Согласно предписанию Министерства здравоохранения Молдовы, рекомендуется избегать скопления людей и по возможности оставаться дома. Чтобы помочь в этой ситуации водителям и пользователям, сервис Yandex.Taxi запустил в Кишинёве новую услугу «Доставка». С ее помощью пользователи могут, например, передать близким одежду, еду, лекарства или средства гигиены, а водители — получить дополнительные заказы.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки необходимо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

Жителям Кишинёва также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. Также в комментариях можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто заберет посылку у двери, отвезет по нужному адресу, положит ее и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка от Рышкановки до больницы скорой медицинской помощи обойдется примерно в 50 леев, от центра до супермаркета Kaufland на Ботанике — в 40 леев. Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением инфекции.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.

Бесплатное приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на румынском, русском, английском и других языках.

Подготовил Михаил Генчу