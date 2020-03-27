Налоговая проверяет цены в аптеках на маски и средства защиты

В связи с угрозой эпидемии коронавируса, некоторые владельцы аптек взвинтили цены на самые необходимые товары.

В Государственную налоговую службу (ГНС) поступило множество жалоб на некоторые аптеки и аптечные сети по поводу резко выросших цен на социально значимые товары.

Начиная с 27 марта 2020 года ГНС будет осуществлять ежедневные проверки в 812 аптеках с мониторингом цен на средства личной защиты первой необходимости.

26 февраля правительство внесло изменения в постановление 2016 года, в соответствии с которыми установлена максимальная наценка до 20 % на медицинские маски и другие средства личной защиты.

Автор: Михаил Генчу