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Здоровье
Одно из отделений Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин
27.03.2020

Отделение цереброваскулярной неврологии Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин.

Причиной этого решения стал подтвержденный тест на коронавирус COVID-19 у одного из пациентов отделения. Информацию о закрытии отделения на карантин подтвердил для tv8.md глава Клинического департамента неотложной медицины Василий Шовгур.

На сегодняшний день в Молдове подтверждено 177 случаев заболевания коронавирусом – два человека скончались, состояние еще 35 пациентов оценивается как тяжелое.

Автор Михаил Генчу


 
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