Одно из отделений Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин

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Здоровье
Отделение цереброваскулярной неврологии Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин.
Причиной этого решения стал подтвержденный тест на коронавирус COVID-19 у одного из пациентов отделения. Информацию о закрытии отделения на карантин подтвердил для tv8.md глава Клинического департамента неотложной медицины Василий Шовгур.
На сегодняшний день в Молдове подтверждено 177 случаев заболевания коронавирусом – два человека скончались, состояние еще 35 пациентов оценивается как тяжелое.
Автор Михаил Генчу
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