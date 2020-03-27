Одно из отделений Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин

Отделение цереброваскулярной неврологии Института неотложной медицинской помощи закрыли на карантин.

Причиной этого решения стал подтвержденный тест на коронавирус COVID-19 у одного из пациентов отделения. Информацию о закрытии отделения на карантин подтвердил для tv8.md глава Клинического департамента неотложной медицины Василий Шовгур.

На сегодняшний день в Молдове подтверждено 177 случаев заболевания коронавирусом – два человека скончались, состояние еще 35 пациентов оценивается как тяжелое.

Автор Михаил Генчу