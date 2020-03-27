Молдавский певец Ион Суручану о COVID-19: Понимаю, что это трагедия, но нельзя постоянно испытывать страх!

Молдавские ВИПы рассказали "КП", чем занимаются в карантине и откуда черпают оптимизма в эти непростые дни. Чрезвычайное положение в Молдове продолжается. В связи с этим наш вопрос:

Что вас поддерживает и откуда вы черпаете оптимизм в эти непростые дни?

Ион СУРУЧАНУ, народный артист МССР:

- Я очень мало смотрю телевизор. Я все время в Интернете и стараюсь посмотреть то, что раньше не видел — футбольные матчи, фильмы. Вот сейчас смотрю фильм... Стараюсь меньше смотреть новости о смертях от коронавируса. Понимаю, что это трагедия, но нельзя постоянно испытывать страх! Я слушаю музыку, смотрю фильмы и футбольные матчи чемпионатов Испании и Италии, которые пропустил. Смотрю в записи...

Елена ЛЕВИЦКАЯ-ПАХОМОВА, тележурналист:

- Я не имею права раскисать ради своих детей. Их двое. Я должна им компенсировать отсутствие папы и бабушки с дедушкой, которые не могут их посещать. Папа на работе в новостях, свекры - пожилые люди. Ну и надо работать. Эфиры по минимуму, но проводим и другую работу, переводим с волонтёрами документы на русский, веду тг-канал со свежей информацией о коронавирусе. Работа журналиста не подразумевает паники. Нам доверяют, и мы должны вселять в людей уверенность.

Людмила БЕЛЬЧЕНКОВА, генеральный продюсер Accent TV:

- Я точно знаю, что у оптимистов гораздо меньше шансов заболеть. А еще у любящих свою работу. Когда ты осознаешь, что журналисты всегда должны быть на передовой, то и силы появляются. Проверено неоднократно. Всем известно, что не болеют влюбленные. Так что каждый выбирает, что ему ближе.

Александр СТУКАЛОВ, владелец кофейни-музея, собиратель истории Кишинева:

- В эти дни меня поддерживает идея создания музея кишиневцев. Собираю информацию, пишу, чтобы после карантина провести в CoffeeMolka Alba посиделки и поделиться интереснейшими фактами о нашем городе. Мне помогают кишиневцы - и знакомые, и незнакомые.

Эрнест ВАРДАНЯН, политолог:

- Я по натуре оптимист и даже в трудные периоды жизни остаюсь таким. Я черпаю силы в семье, в работе, в любимой музыке, в наших двух котиках, книгах, в изучении языков. Жизнь продолжается!

Сергей ОРЛОВ, продюсер:

- Появилось время закончить давно начатые проекты. Монтирую два концерта Лидии Исак. Одно видео уже закончил. Это шоу, которое было на PlaiFest в конце октября. Абсолютно живое выступление, без всякого постпродакшна, тюнинга голоса, микширования и т.д. Фестиваль проходил в Бендерской крепости. Красивая музыка в красивом месте! Второе видео - это сольный концерт в Органном зале. Никак не доходили руки, и вот появилось время. У Лидии день рождения 27 марта. Это будет ей подарок.

Слушаю много разной музыки, - от джаза до классики. Ситуация в развлекательном бизнесе катастрофическая... Что поддерживает меня? Близкие люди, хорошая музыка и вера в то, что пандемия закончится и мы опять будем улыбаться друг другу, ходить в гости, на концерты, в парки. Верьте в это!

Павел ДУГАНОВ, ведущий, импровизатор, поэт:

- На самом деле все очень непросто! Такая ситуация у нас впервые. Вокруг только негативная и тревожная информация. В сетях, оказалось, каждый второй - медик- вирусолог! Все всё знают и их мнение - это истина в последней инстанции! Кругом паника и хаос. Что мне помогает? Ну, во-первых, я не вступаю в фейсбучные споры «специалистов»! Это сложно, так как глупость и тупость просто зашкаливают, но я держусь! Выставляю только положительные посты с юмором и котами! Во-вторых, меня поддерживают моя жена, которая рядом, и общение с детьми через сети! В-третьих, работаю в саду - подрезаю деревья, привожу в порядок газон, поливаю растения, придумываю украшения и внедряю новые идеи. Но самое главное - это вера в то, что все обязательно наладится и мы победим! Ибо уныние - это главный смертный грех. Жителям нашей страны желаю веры, надежды, солнечной погоды и тепла в сердце! И, конечно, улыбок! Улыбка защищает нас лучше любой маски. Улыбайтесь, друзья! Улыбайтесь!

Николай Журавский, двукратный олимпийский чемпион:

- Сейчас занимаюсь хозяйством и садоводством. И, конечно, на связи с нашими федерациями по олимпийскому движению. Видим, какая складывается ситуация. Олимпийские игры перенесли на год, что для нас даже хорошо, у нас много молодых талантливых спортсменов, и в следующем году у нас будет больше олимпийских путевок.

Я оптимист, а как мне им не быть?! Я всего достигал трудом, верой и оптимизмом. Уверен, что этот этап мы пройдем и все будет хорошо! Только нужно соблюдать все требования и меры безопасности. И все у нас будет хорошо!

Сергей Яловицкий, солист группы SunStroke Project:

- На самом деле появилось столько свободного времени и возможности сделать то, на что раньше не хватало времени. Мы привыкли все бегать сломя голову, а сейчас такая умиротворенная пауза. Но надеюсь, что она в ближайшее время закончится, и мы с новыми позитивными силами побежим дальше, как и всегда.

Роман СТАНКОВ, Почетный консул Республики Казахстан в Республике Молдова:

- Во-первых, мы с семьей проводим больше времени вместе. Во-вторых, есть надежда на будущее, что весь этот негатив наконец-то закончится, мы чему-то научимся и станем лучше.

Джета Бурлаку, джазовая певица, сейчас находится в Лондоне, где учатся ее дети:

- Меня поддерживает семья, теперь могу все время проводить с ней. Занимаюсь самыми простыми вещами. Перебираю бумаги, готовлю, пою, играю на фортепиано, учу английский, читаю, пишу, смотрю фильмы с детьми. В Лондоне пока можно гулять в парках. Все соблюдают дистанцию, улыбаются друг другу и гуляют.

ЛИДИЯ ТКАЧ