Зараженный COVID-19 врач РКБ запустил онлайн-петицию

Один из врачей из Республиканской клинической больницы (РКБ), зараженный COVID-19, запустил онлайн-петицию с требованием, чтобы по крайней мере три врача были включены в Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Он также призывает восстановить в должности прежнего директора РКБ, а министром здравоохранения назначить врача, а не юриста.

«В эти критические для страны моменты решения должны принимать врачи, потому что они - те, кто обладает необходимой подготовкой и знаниями, как бороться и победить эпидемию! В Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где принимаются все стратегические решения о пандемии, нет врача! Вместо этого там есть 7 юристов, 7 инженеров, 5 экономистов, 4 представителя силовых структур, 1 дипломат и 1 преподаватель! Министерство здравоохранения возглавляет юрист. Республиканская клиническая больница, крупнейшая больница в стране, была «обезглавлена» Комиссией по чрезвычайным ситуациям и министром здравоохранения Республики Молдова, потому что там сделали все возможное для лечения пациентов и защиты врачей», - написал реаниматолог Юлиан Намолован.

Врач также утверждает, что новый директор РКБ объявил, что больница не будет оплачивать тесты врачей и что каждый из медиков должен оплачивать сам свой тест, если он настаивает на прохождении тестирования.

«Моя жена находится на последнем месяце беременности нашим вторым ребенком, первого мы потеряли вскоре после рождения. Доктор Чуботару быстро организовал нам тест. На следующий день я узнал, что я и трое других коллег заразились. Мы благодарим профессора Чуботару за то, что он организовал наше тестирование, изолировал нас и незамедлительно назначил лечение. Кто знает, сколько жизней он спас этим решением? Но в тот же день, 24 марта, министр здравоохранения, который не является врачом, квалифицировал действия нашего директора как нарушение процедур и служебную халатность. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, также сформированная не из врачей, решила немедленно уволить его, о чем объявил премьер-министр, тоже не врач», - добавил Намолован.

В связи с этим врач призывает граждан подписать петицию , чтобы:

1. В Комиссии по чрезвычайным ситуациям было не менее 3 эпидемиологов, известных в стране, и руководителей стратегических больниц.

2. Министром здравоохранения назначили врача, который знает систему здравоохранения.

3. Директор Республиканской клинической больницы Анатолий Чуботару должен быть немедленно восстановлен в должности.

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