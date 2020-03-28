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Общество
Гражданин Молдовы оказался узником московского аэропорта из-за коронавируса - живет там уже почти неделю
28.03.2020

Спешка оборачивается проблемами.
Гражданин Республики Молдова застрял в московском аэропорту Шереметьево после того, как вместе с семьей вернулся из Италии. Так как он приобрел билет на молдавский паспорт, то по возвращении в Россию не был пропущен через границу, в то время как его супруга и ребенок смогли проехать домой.

Мужчина женился в России еще несколько лет назад и практически полностью порвал с РМ, однако сохранил гражданство. К сожалению, ребенок родился больным, ему требуется лечение, и родители регулярно летают на консультации к итальянским врачам, но сейчас все эти передвижения в силу известных причин сильно усложнились.

Решив слетать в Италию в очередной раз, мужчина приобрел билет на молдавский паспорт, дабы избежать получения визы, но именно это его и подвело - обратно в РФ по молдавскому паспорту его не пустили, сообщает takiedela.ru.

Теперь он застрял в аэропорту без документов, без пищи и без других мало-мальски человеческих условий, к тому же, сотрудники аэропорта совсем не в восторге от такого соседства и усиленно пытаются избавиться от него, в том числе запугивая депортацией.

- Мне некуда податься, мой дом тут, я продал все в Молдове. Тут у меня квартира и вид на жительство. Мне некуда уезжать, - заявил мужчина, злоключения которого в аэропорту продолжаются уже почти неделю.

Автор: Михаил Генчу


 
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