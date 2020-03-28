Гражданин Молдовы оказался узником московского аэропорта из-за коронавируса - живет там уже почти неделю

|
|
...
|
Общество
Спешка оборачивается проблемами.
Мужчина женился в России еще несколько лет назад и практически полностью порвал с РМ, однако сохранил гражданство. К сожалению, ребенок родился больным, ему требуется лечение, и родители регулярно летают на консультации к итальянским врачам, но сейчас все эти передвижения в силу известных причин сильно усложнились.
Решив слетать в Италию в очередной раз, мужчина приобрел билет на молдавский паспорт, дабы избежать получения визы, но именно это его и подвело - обратно в РФ по молдавскому паспорту его не пустили, сообщает takiedela.ru.
Теперь он застрял в аэропорту без документов, без пищи и без других мало-мальски человеческих условий, к тому же, сотрудники аэропорта совсем не в восторге от такого соседства и усиленно пытаются избавиться от него, в том числе запугивая депортацией.
- Мне некуда податься, мой дом тут, я продал все в Молдове. Тут у меня квартира и вид на жительство. Мне некуда уезжать, - заявил мужчина, злоключения которого в аэропорту продолжаются уже почти неделю.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|