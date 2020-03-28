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Здоровье
Житель Молдовы с подозрением на коронавирус сбежал с РКБ – полиция просит помощи в поиске
28.03.2020

Флоря Николай сбежал ночью - он уехал на такси.

Флоря Николай сбежал ночью. Как сообщается, он вызвал такси и поехал в свое родное село - в Данчены, Яловенского района. Сегодня утром там была полиция, но беглеца не обнаружила. Есть подозрение, что в данный момент он свободно разгуливает по Кишиневу, где легче затеряться.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции и просит помощи у тех, кто видел человека. Позвоните по телефону 067720593. Или - 112. Пожалуйста, будьте максимально осторожны и оставайтесь дома!


 
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