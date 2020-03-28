Михай Магдей: "Необходимо восстановить в должности директора РКБ Анатолия Чуботару и извиниться перед ним"

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Политика
Открытое письмо
президенту РМ Игорю Додону
премьер-министру Иону Кику
Исследование на новый коронавирус работников РКБ в частной лаборатории не должно являться основанием для увольнения Анатолия Чуботару
Я с недоумением узнал 24 марта об освобождении от должности директора РКБ выдающегося кардиохирурга, профессора Анатолия Чуботару.
Во-первых, Анатолий Чуботару внес значительный вклад в развитие молдавской кардиохирургии и подготовку специалистов для молдавского здравоохранения.
30 лет Анатолий Чуботару возглавлял отделение кардиохирургии РКБ, провел сотни операций на сердце, спасая жизнь больным. Вместе с немецкими учеными ввел современные методы лечения.
Во-вторых, исследование на новый коронавирус работников РКБ в частной лаборатории не должно являться основанием для увольнения Анатолия Чуботару с должности директора медучреждения. По появившейся информации увольнение менеджера последовало после того, как четырем сотрудникам РКБ в частной лаборатории диагностировали COVID-19 и минздрав заявил, что сомневается в правдивости результатов этих тестов и проведет повторный анализ в лаборатории НАОЗ.
Тестирование на коронавирус - это оправданные действия руководителя медучреждения, в ситуации, когда перед началом карантина работники РКБ не было обеспечены защитными средствами!
Более того, директор Чуботару имел все права отказать в госпитализации больной, инфицированной коронавирусом, в тех условиях перевозки из инфекционной больницы имени Тома Чорба, посредством которых больная поступила в приемное отделение РКБ. При таких условиях транспортировки были нарушены все эпидемиологические требования приема инфицированных больных, риску инфицирования подвергся медперсонал и отделения главного медучреждения страны. Коронавирус проник в РКБ.
Представителям нашей власти, господину Додону, господину Кику во имя здоровья наших граждан и во имя молдавской медицины необходимо восстановить в должности директора РКБ Анатолия Чуботару и извиниться перед ним.
В противном случае создается впечатление, что не комиссия по ЧП управляет коронавирусом, а наоборот.
Михай МАГДЕЙ,
экс-министр здравоохранения
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