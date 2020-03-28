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Адвокаты, нотариусы и судебные исполнители обязаны работать в период чрезвычайного положения
28.03.2020

Адвокаты, нотариусы и судебные исполнители обязаны работать в период чрезвычайного положения

Адвокаты, нотариусы, судебные исполнители обязаны в период чрезвычайного положения обеспечить непрерывность своей деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, согласно распоряжению от 26 марта Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает МОЛДПРЕС.

Комиссия приняла решение, что с 27 марта несоблюдение этого обязательства в течение всего срока действия чрезвычайного положения представляет собой дисциплинарный проступок, который наказывается исключением из профессии в соответствии с условиями и процедурой, установленными действующим законодательством, применимым к каждой профессии. «Прекращение чрезвычайного положения не снимает дисциплинарную ответственность, согласно положениям распоряжения Комиссии по ЧС», - говорится в документе.

В то же время руководящие органы упомянутых профессий примут необходимые меры для координации деятельности членов профессии на период чрезвычайного положения, будут проверять соблюдение обязательств, предусмотренных Комиссией по ЧС, и принимать меры, предусмотренные действующим законодательством.

Министерство юстиции будет контролировать выполнение этих решений, а в случае несоблюдения министр юстиции имеет право инициировать дисциплинарные процедуры в отношении вышеупомянутых лиц.


 
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