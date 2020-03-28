Молдова уходит в онлайн: Расход интернет-трафика вырос за время карантина почти на треть

Больше стали говорить и по мобильным телефонам.

Национальное Агентство по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий Республики Молдова сообщает, что в период с 9 по 23 марта 2020 года объем трафика, генерируемого в сетях электронных коммуникаций, значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем интернет-трафика (мобильный интернет) в сетях трех провайдеров (Orange, Moldtelecom и Moldcell) составил около 5,6 млн. Гб, что на 28,5% больше среднего объема трафика за тот же период. 2019 года, а объем трафика фиксированного интернета достиг 35,5 млн. ГБ, или на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем голосового трафика в мобильных сетях также увеличился и превысил показатель 304,5 млн. минут (рост на 16,1%).

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ