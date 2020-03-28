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Общество
На час вперёд: в это воскресенье Молдова перейдёт на летнее время
28.03.2020

В 2020 году в последнее воскресенье марта в Молдове переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше.
Перевод часов на летнее время в Молдове традиционно состоится в последнее воскресенье марта.

В этом году перевести часы нужно в ночь с 28 на 29 марта. Технически это делается в 3:00, но можно сделать это и утром. А большинство сегодняшних гаджетов переводит часы это автоматически, упрощая жизнь людей.

Такую практику впервые ввели прагматичные англичане с целью экономии электроэнергии. Но со временем экономия свелась едва ли не к нулю (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов.

От перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.


 
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