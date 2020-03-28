Заоблачные цены на огурцы в супермаркетах на фоне дешевой продукции от производителей

|
|
...
|
Экономика
Огурцы местного производства уже появились на прилавках магазинов.
Неделю назад фермер из села Буцены Хынчештского района Григорий Бундуки, который выращивает огурцы их уже более трёх лет, собрал первый в этом году урожай.
В день Бундуки собирает около полтонны огурцов, но из-за низкого спроса на свою продукцию аграрий вынужден снизить цену.
– Я очень доволен, только вот рынок в этом году нас подводит. Надеемся, что всё урегулируется, чтобы снизились объёмы импортных продуктов. Когда их слишком много на рынке, то наша цена падает, - говорит фермер, которого цитирует телеканал Publika TV.
Предприниматель Лучия Кашиняну подмечает, что инвестиции и расходы в этой отрасли очень большие, и производители не знают, где они будут сбывать урожай.
В то же время стоимость огурцов в супермаркетах страны почти в три раза выше, нежели у производителей. Из-за высоких цен покупатели не толпятся в очереди. Цена одного килограмма огурцов у производителя варьирует между 27 и 35 леями.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|