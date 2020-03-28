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Экономика
Заоблачные цены на огурцы в супермаркетах на фоне дешевой продукции от производителей
28.03.2020

Огурцы местного производства уже появились на прилавках магазинов.

Неделю назад фермер из села Буцены Хынчештского района Григорий Бундуки, который выращивает огурцы их уже более трёх лет, собрал первый в этом году урожай.

В день Бундуки собирает около полтонны огурцов, но из-за низкого спроса на свою продукцию аграрий вынужден снизить цену.

– Я очень доволен, только вот рынок в этом году нас подводит. Надеемся, что всё урегулируется, чтобы снизились объёмы импортных продуктов. Когда их слишком много на рынке, то наша цена падает, - говорит фермер, которого цитирует телеканал Publika TV.

Предприниматель Лучия Кашиняну подмечает, что инвестиции и расходы в этой отрасли очень большие, и производители не знают, где они будут сбывать урожай.

В то же время стоимость огурцов в супермаркетах страны почти в три раза выше, нежели у производителей. Из-за высоких цен покупатели не толпятся в очереди. Цена одного килограмма огурцов у производителя варьирует между 27 и 35 леями.

Подготовил Михаил Генчу


 
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