Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ближайшее время в Молдове не будет роста цен на энергоресурсы, а, наоборот, должно произойти снижение по основным направлениям. Об этом он заявил в пятницу в ходе прямой линии.

"Что будет с курсом доллара? Сегодня официальный курс составляет 18,04 лея. Вижу, что некоторые пытаются поднять панику. Заверяю, что у Нацбанка хватит ресурсов, ликвидности, чтобы поддержать курс", - отметил Додон.

По его мнению, то, что курс немного опустили, – это хороший знак для молдавских экспортеров. "Потому что мы видели, что в России, к примеру, тоже произошла девальвация рубля. Чтобы мы были конкурентоспособными на этом рынке, нам тоже нужно немного опустить курс нашего лея, но не катастрофически. Заверяю, что курс мы будем держать", - подчеркнул президент.

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