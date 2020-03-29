Дни, объявленные свободными для бюджетных работников, будут считаться рабочими днями

Дни с 30 марта по 3 апреля, объявленные выходными днями для работников бюджетной системы, включаются в табель учета рабочего времени и расчета заработной платы за март и апрель в качестве рабочих дней. Такое решение принято 28 марта на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает IPN.

Согласно тому же решению, в период чрезвычайного положения отменяется право выдачи единовременных премий.

В то же время решение Комиссии подчеркивает, что следующая неделя не считается свободной для тех, кто попросил или находится в ежегодном отпуске, включая неиспользованный отпуск с выплатой отпускных и неоплачиваемого отпуска.

Соответствующий период не считается выходными днями для тех, кто находится в стационарном режиме, в соответствии с приказом работодателя, кто будет работать по решению работодателя на дому, чтобы обеспечить необходимую деятельность предприятия, кто будет обеспечивать деятельность для расчета заработной платы на март, а также тех, кто будет обеспечивать работу казначейской системы.

Руководители подразделений бюджетного сектора будут иметь право в период чрезвычайной ситуации установить продолжительность ежегодного отпуска сотрудников, а также отозвать сотрудников из ежегодного отпуска, неоплачиваемого или учебного отпуска.

Руководители подразделений бюджетного сектора также будут иметь право распределять рабочее время в течение недели приказом или распоряжением, гарантируя ведение учета рабочего времени фактически отработанного каждым сотрудником, а также определить сотрудникам выполнение действий или задач по предотвращению и борьбе с распространением инфекции COVID-19, не указанные в функциях и обязанностях предприятия.