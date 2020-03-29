29 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Дни, объявленные свободными для бюджетных работников, будут считаться рабочими днями
29.03.2020

Дни с 30 марта по 3 апреля, объявленные выходными днями для работников бюджетной системы, включаются в табель учета рабочего времени и расчета заработной платы за март и апрель в качестве рабочих дней. Такое решение принято 28 марта на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает IPN.

Согласно тому же решению, в период чрезвычайного положения отменяется право выдачи единовременных премий.

В то же время решение Комиссии подчеркивает, что следующая неделя не считается свободной для тех, кто попросил или находится в ежегодном отпуске, включая неиспользованный отпуск с выплатой отпускных и неоплачиваемого отпуска.

Соответствующий период не считается выходными днями для тех, кто находится в стационарном режиме, в соответствии с приказом работодателя, кто будет работать по решению работодателя на дому, чтобы обеспечить необходимую деятельность предприятия, кто будет обеспечивать деятельность для расчета заработной платы на март, а также тех, кто будет обеспечивать работу казначейской системы.

Руководители подразделений бюджетного сектора будут иметь право в период чрезвычайной ситуации установить продолжительность ежегодного отпуска сотрудников, а также отозвать сотрудников из ежегодного отпуска, неоплачиваемого или учебного отпуска.

Руководители подразделений бюджетного сектора также будут иметь право распределять рабочее время в течение недели приказом или распоряжением, гарантируя ведение учета рабочего времени фактически отработанного каждым сотрудником, а также определить сотрудникам  выполнение действий или задач по предотвращению и борьбе с распространением инфекции COVID-19, не указанные в функциях и обязанностях предприятия.


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.