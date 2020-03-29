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Здоровье
Картина коронавируса в воскресенье - новые данные о ввезенных и местных случаев заражения
29.03.2020

В 58 случаях заражения коронавирусом нового типа речь идет о ввезенной инфекции. Заразу «присовокупили» из Италии, Украины, Великобритании, Франции, Румынии, России, Швейцарии, Чехии и Германии.

А 173 случая относятся к местной передаче коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Из местных случаев в Кишиневе зарегистрировано 74 случая, в Хынчештском районе - 22, в Сорокском -17, в Штефан-водском - 16, в Яловенском - 10, в Каушанском - 5, в Новоаненском - 4, в Кагульском - 4, в Рышканском районе - 3, в Бельцах- 2, в Сынжерейском районе - 2, в Кантемирском, Оргеевском, Тараклийском - по 1 случаю. В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев местной передачи.

Из числа зараженных 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии.  По словам Думбрэвяну, больницы Кишинева перегружены, поэтому планируется задействовать больше районных больниц. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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