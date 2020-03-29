Еще одна зеленая зона в Кишиневе преображается: работы на улице Букурией завершены на 70%

Генеральный примар столицы Ион Чебан сегодня проинспектировал ход работ по благоустройству сквера на улице Букурией в секторе Буюканы.

Он отметил, что работы там продолжаются, но осуществляются с соблюдением всех рекомендованных специалистами мер защиты от коронавируса.

— Работы начались 3 февраля, и на данный момент удалось выполнить 70% от обещанного. Сегодня я посетил это место и был приятно удивлен. Вымощены пешеходные аллеи, обустроена парковка на улице Букурией, сменены бордюры на улице и почищены деревья. В настоящее время там устанавливаются система орошения и система уличного освещения. На следующей неделе будут благоустроены тротуары и дорожки для велосипедистов, после чего установлена городская мебель и обустроен газон, — рассказал градоначальник.

Кроме того, Чебан сообщил, что будет вновь открыт для движения участок улицы Букурией в районе Национального инспектората расследований МВД. Это очень важно для организации дорожного движения.

Сквер на улице Букурией имеет площадь 1,5 гектара, работы по его благоустройству будут завершены к 1 июня 2020 года.