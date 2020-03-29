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«Карта» правительства в новом составе! Вот откуда берут свои «корни» новые члены правительства Кику!
29.03.2020

Говорится, что «никогда не забывайте о том, откуда вышли». В этом контексте, ТРИБУНА, по традиции, реализовала материал, в котором приводится географическое происхождение нынешних членов исполнительной власти.

Муниципий Кишинев имеет в нынешнем правительстве трех представителей. Так, в столице родились министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну; министр юстиции Фадей Нагачевский и вице-премьер- министр по реинтеграции Кристина Лесник.

Тоже трое представителей в нынешнем правительстве из города Кэушень: министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля; министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров и министр обороны Александру Пынзарь.

По два представителя из района Унгень: министр внутренних дел Павел Войку (с. Фрэсинешть) и министр экономики и инфраструктуры Сержиу Рэйдян (с. Скулень).

В то же время, по одному представителю в нынешнем правительстве из районов: Кэлэрашь – премьер- министр Республики Молдова Ион Кику (с. Пыржолтень), Бричень – вице-премьер-министр Сержиу Пушкуца, министр финансов (г. Липкань), Теленешть – министр сельского хозяйства и регионального развития Ион Пержу (с. Кэзэнешть), а также АТО Гэгэузия – глава АТО Гэгэузия Ирина Влах (мун. Комрат).

Андриана Кептине


 
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