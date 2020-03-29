TOП молдавских партий с самым большим опытом правительства в коалиции

Принимая во внимание, что недавно в Молдове была создана новая правящая коалиция, ТРИБУНА составила условный рейтинг партий с самым большим опытом правительства в коалиции.

1). ДПМ

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – это формирование с самым большим опытом правительства в коалиции. Так, на протяжении долгого времени ДПМ входила в 9 коалиций: Альянс за демократию и реформы (21 апреля 1998 г. – 9 ноября 1999 г.), Альянс за Европейскую интеграцию (8 августа 2009 г. – 28 ноября 2010 г.), Альянс за Европейскую интеграцию II (30 декабря 2010 г. – 13 февраля 2013 г.), Проевропейская коалиция (30 мая 2013 г. – 30 ноября 2014 г.), Политический альянс за европейскую Молдову (23 января – 23 июля 2015 г.), Альянс за Европейскую интеграцию III (23 июля – 29 октября 2015 г.), Альянс ДПМ-ЛП (21 декабря 2015 г. – 26 мая 2017), Альянс ДПМ-ЕНПМ (26 мая 2017 – 8 июня 2019) и нынешняя коалиция – «Социал-демократическая платформа за Молдову» (с 16 марта 2020 года до настоящего времени).

2). ЛДПМ

Другое формирование с опытом правительства в коалиции – это Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). На протяжении лет формирование успело участвовать в 5 коалициях. Речь идет об Альянсе за Европейскую интеграцию (8 августа 2009 г. – 28 ноября 2010 г.), Альянсе за Европейскую интеграцию II (30 декабря 2010 г.– 13 февраля 2013 г.), Проевропейской коалиции (30 мая 2013 г. – 30 ноября 2014 г.), Политическом альянсе за европейскую Молдову (23 января – 23 июля 2015 г.), Альянсе за Европейскую интеграцию III (23 июля – 29 октября 2015 г.).

3). ЛП

«Бронза» достается Либеральной партии (ЛП) – 4 правящие коалиции, как следует далее: Альянс за Европейскую интеграцию (8 августа 2009 г.– 28 ноября 2010 г.), Альянс за Европейскую интеграцию II (30 декабря 2010 г. – 13 февраля 2013 г.), Альянс за Европейскую интеграцию III (23 июля г. – 29 октября 2015 г.), Альянс ДПМ-ЛП (21 декабря 2015 г. – 26 мая 2017 г.).

4). ПСРМ

Следующее место в рейтинге занимает Партия Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая участвовала в 2 правящих коалициях, а именно: ПСРМ – ACUM (с 8 июня по 12 ноября 2019 г.) и в нынешней коалиции – «Социал-демократическая платформа за Молдову» (с 16 марта 2020 года до настоящего времени).

5). НХДП, ДНС, ЗЭП, НП, ПДА, РНП, ЕНПМ и PAS

8 партий работали вместе только в одной правящей коалиции. Речь идет о Народной христианско-демократической партии (НХДП), в составе Избирательного блока «Демократическая конвенция Молдовы» – Альянс за демократию и реформы (21 апреля 1998 г. – 9 ноября 1999 г.); движение «Новая сила» (ДНС), в составе Избирательного блока «За демократическую и процветающую Молдову» – Альянс за демократию и реформы (21 апреля 1998 – 9 ноября 1999); Зеленая экологическая партия (ЗЭП), в составе Избирательного блока «Демократическая конвенция Молдовы» – Альянс за демократию и реформы (21 апреля 1998 г. – 9 ноября 1999 г.); Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы (теперь – Наша Партия (PN), в составе Избирательного блока «Демократическая конвенция Молдовы» – Альянс за демократию и реформы (21 апреля 1998 г. – 9 ноября 1999 г.); Платформа «Достоинство и Правда», в составе Блока ACUM – Коалиция ПСРМ-ACUM (8 июня – 12 ноября 2019); Румынская народная партия, ранее Либерально-реформаторская партия – Проевропейская коалиция (30 мая 2013 г. – 30 ноября 2014 г.); Европейская народная партия Молдовы – Альянс ДПМ-ЕНПМ (26 мая 2017 г. – 8 июня 2019 г.), и Партия Действие и Солидарность (PAS), в составе Блока «ACUM» – Коалиция ПСРМ-ACUM (8 июня – 12 ноября 2019).

Примечание: При составлении этого рейтинга учтены только партии, фигурирующие в настоящее время в Реестре партий Министерства юстиции.