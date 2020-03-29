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Общество
Граждан Молдовы, которые находятся в Израиле, отправят домой чартером
29.03.2020

Комиссия по Чрезвычайным Ситуациям Республики Молдова одобрила чартерный рейс для перевозки граждан Молдовы из Израиля в Молдову.

Полет осуществит израильская компания ISRAIR AIRLINES 30 марта по маршруту Тель Авив-Кишинев-Бухарест-Тель Авив.

"Гражданам, которые записались в список Посольства Республики Молдова в Государстве Израиль для вылета домой, сообщаем, что вылет назначен на 13.45.

Просим Вас прибыть в Терминал 3 аэропорта Бен-Гуриона за 3 (три) часа до вылета и купить билет в представительстве компании ISRAIR", - говорится на странице посольства Молдовы в Израиле.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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