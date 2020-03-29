Огонь, вода и карантин: молдавский бизнес понял, что кожаное кресло и мраморный стол - это лишь понты!

Журналист, специалист в области коммуникаций и спортсмен Юлиан Берку запустил кампанию "Поддержим местный бизнес", к которой стали присоединяться отечественные предприниматели.

Март для молдавского бизнеса будет убийственным, более того - апрель, судя по всему тоже. И это реальность, от которой не убежишь. Во всех чатах, во всех соцсетях стонут предприниматели. И лишь избранные, чей бизнес связан с продажей продуктов первой необходимости, более-менее держатся на плаву. Потребление излишеств сократилось до нуля. Парикмахеры, массажисты, стилисты, работники туристической отрасли, представители легкой промышленности считают убытки, а что-либо прогнозировать сейчас никто не берется.

"Парадокс, но стимулирование потребления - это тот путь, который может спасти экономику, пусть даже речь идет о тратах на на продукты и предметы первой необходимости", - рассуждает в беседе с "Комсомолкой" Юлиан Берку.

Юлиан Берку запустил кампанию, которая стимулирует потребление продукции местного производства.

Журналист, специалист в области коммуникаций и спортсмен Юлиан Берку запустил кампанию "Поддержим местный бизнес", к которой стали присоединяться отечественные предприниматели.

"Потребитель помогает тем бизнесам, которые в свою очередь помогают людям. Мой призыв заключается в том, чтобы каждый на своем уровне приложил усилия и хотя бы попробовал сообща решать большие и маленькие проблемы окружающих", - продолжает Юлиан Берку.

Любой кризис - это прохождение, через огонь, воду и медные трубы. Однако кризис-2020 сопряжен еще и с тем, что бизнес проходит через новое испытание - карантин и социальную изоляцию. Люди словно спали в спячку. Причем особенность эта не только Молдовы, так во всем мире.

"В данный момент кампании, которые присоединились к акции, предоставляют скидки на покупки в период карантина до 5%-30% в зависимости о компании", - пояснил Берку.

По его словам, бизнесмены из разных отраслей обсуждают создание виртуальных форумов, где можно общаться и сообща искать пути решения проблем, чтобы смягчить удар, не потерять продукт и сотрудников.

"Молдавский бизнес понял, что дорогое кресло, блокнот в кожаном переплете и мраморный стол - это лишь понты! Пришло время микробизнесов, которые будут помогать людям решать конкретные задачи, связанные с едой, безопасностью, здоровьем. Изменится и рынок труда. Люди начнут работать лучше и за меньшие деньги. Но мы должны это пройти", - заключил Юлиан Берку.

Кстати, отозвались уже три компании которые готовы финансировать продвижение малых бизнесов, чтобы они побыстрее нашли своих клиентов. А за первую неделю видео кампании просмотрели около 100 000 раз.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ