Сегодня человечество разделилось на две части: -Одна часть моет руки, а другая деньги!

Если у вас достаточное количество френдов в ленте, то вы просто обязаны заметить, как сильно упало число крупных сетевых экспертов-ценителей западной медицины. Вскрылись просто умопомрачительные и совершенно опрокидывающие мировоззрение определенных людей вещи.

То, например, что передовая западная медицина функционирует по передовому при "идеальных погодных условиях", когда хорошо оплаченные пациенты строго по очереди делают сложные, дорогие операции и проходят очень дорогостоящее лечение в известных всему миру клиниках у врачей с "мировым именем".

Но стоит массово прилететь такому говну, как элементарный коронавирус, то выясняется, что благодаря строго капиталистическому подходу аппаратов ИВЛ, соответствующих палат и лекарств хватает ровно на 3 процента заболевших. Потому, что больше оборудования по совершенно корректным и обоснованным расчетам содержать можно только себе в убыток. Такое могли позволить только в "проклятом СССР", которое не очень сильно экономило на здоровье ширнармасс.

И до сих пор бывшие "братские страны" не до конца еще прожили остатки советской сто раз проклятой медицины. А у нас, в "финансовом центре мира" Лондоне, на центральной медицинской улице Европы Харли-стрит (она неподалеку от меня), строго по телефону или по мейлу говорят "ни в коем случае не ходите к нам, сидите дома и принимайте панадол, если что". А панадол еще и найти надо. И дают его строго по две пачки в руки. Как при проклятом социализме.

Только тогда скорая к нам приезжала ровно за три минуты по любому чиху, а сейчас, если даже ты как-то их убедишь, что у тебя уже предсмертные судороги, по Лондону она будет ехать часа четыре. Потому, что - очередь и скорых мало. Одним словом, современная западная медицина убедительно показала, что под хорошо отглаженным дорогим белым халатом у нее тонкое хиленькое трясущееся тельце.

Илья Кисилев

@MV