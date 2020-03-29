Валерий Осталеп: «Грозные, усталые лица, сообщающие, что многие из нас умрут, нисколько не добавляют нам спокойствия»

Политический комментатор Валерий Осталеп в социальных сетях выступил с видеообращением, в котором дал свою оценку ситуации в связи с введением чрезвычайного положения из-за пандемии и призвал общество проявить бдительность.

Самая серьезная проблема, по его мнению, - низкий уровень транспарентности принятия решений и отсутствие необходимых средств для того, чтобы общество понимало динамику, процессы и цель действий, предпринимаемых властями.

«На протяжении многих лет мы были свидетелями и соучастниками истребления молдавской системы медицины и образования, и сегодня пожинаем плоды, - сказал Осталеп. – Считаю необходимым, чтобы власть озвучила данные: чего сегодня нам конкретно не хватает для решения проблемы с коронавирусом? Пока все, что мы слышим или читаем, туманно и расплывчато. Мы ничего не слышим о том, что именно, в каких объемах и на какие суммы нам нужно для того, чтобы общество чувствовало себя спокойно, что ситуация находится под контролем. Грозные, усталые лица, сообщающие, что многие из нас умрут, нисколько не добавляют нам спокойствия.

Мы бы хотели услышать честное признание о том, как обстоят дела с койко-местами в больницах, с лекарствами, с масками и т.д.. Сколько и чего не хватает и какие шаги намереваются предпринять власти, чтобы решить проблему?

Эксперт обратил внимание на то, что речь идет не о политических обвинениях в адрес властей по поводу общего развала в стране, в том числе в медицине, поскольку это происходило на протяжении последних тридцати лет.

«Сообщив истинное положение дел, власть могла бы перейти ко второму предложению, - объяснил свою позицию Осталеп. – Мы знаем, что есть сотни миллионов евро, которые должны быть направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку людей, которые в этом участвуют, а также на поддержку социальных групп, которые больше всех пострадают.

Зная истинную картину, бизнес-среда могла бы принять участие в этом процессе. В частности, договориться с государством о том, что те суммы, которые будут перечислены на борьбу с коронавирусом, в дальнейшем будут компенсированы в какой-либо форме – к примеру, за счет тех же налогов».

Политолог призвал власти к более активной позиции: «Вы очень зря устроили местечковое, келейное сообщество, где принимаются какие-то решения, которые через день отменяются. Непонятна логика принятия многих ваших решений».

В качестве примера неадекватных решений Осталеп привел указание - больше трех не собираться. «На кого рассчитано это решение? - спрашивает Осталеп. – Все разумные люди находятся дома. Как рядовой гражданин я имею право спросить: а как будут работать суды, если на судебных заседаниях никак не может быть не больше трех человек? И подобных примеров принятия властью необдуманных решений немало».

«Я вижу со стороны гражданского общества, активной части населения желание и заинтересованность помочь в разрешении ситуации, но не вижу открытости государства в принятии этих решений, - продолжил упреки эксперт. – К примеру, ряд молдавских авторитетных медиков выступили с письменными предложениями к власти о том, каким образом можно бороться с этим вирусом на подступах эпидемии и каким образом его можно лечить. Они были направлены в правительство 12 марта и повторно 25 числа. Реакции не последовало. Никакой политики здесь нет».

Третий момент, на который обратил внимание Осталеп, - события на политическом поле.

«Под шумок борьбы с коронавирусом мы не услышали реакцию властей на негативное отношений Евросоюза и европейских структур на нетранспарентное назначение представителей в Высший совет магистратуры. Мы видели псевдоспектакль в парламенте при назначении новых членов ВСМ. На категоричное требование европейских структур отменить эту процедуру я пока реакции со стороны молдавских властей не видел. За всю историю отношений с европейскими партнерами не так часто звучали категоричные требования к молдавским властям отменить то или решение».

Аналитик обратил также внимание на решение Конституционного суда, которое осталось незамеченным под шумок борьбы с пандемией.

«Гарантии, которые даются членам КС, что они не могут быть привлечены к ответственности ни в какой форме даже после истечения их мандатов, выглядят странно, - пояснил Осталеп. – По моему мнению, это решение «срежиссировано», потому что не может быть - ни по Конституции, ни по здравому смыслу, - чтобы шестеро человек в КС могли безнаказанно принимать любые решения, в том числе антигосударственного характера. Подобные факты имели место, когда членами КС менялась Конституция под прикрытием ее интерпретации. Ни одна из ветвей власти не отреагировала на это решение. Единственные, кто отреагировал, – это журналисты».

В конце своего выступления Осталеп призвал общество проявить бдительность в отношении решений, принимаемых властями в этих сложных условиях.

«Мы увидели во всей красе, какую неэффективную систему они выстроили, - сказал он. – Абсолютно непонятно, на чем она основана, что мы строим, куда идем? Больше всего они хотели бы, чтобы мы не спрашивали об этом и дали им возможность и далее рулить. Наши политики создают иллюзию того, что никакой альтернативы нет: есть лишь один-два выхода и не из чего выбирать. Это абсолютная неправда. Во все времена и сегодня альтернативы есть и будут. Призываю не идти на поводу спекулятивных заявлений о том, что у нас есть только правые или левые. Развитие общества всегда меняется как под воздействием объективных факторов, как этот вирус, так и под воздействием того, что мы не можем больше позволить себе, чтобы нами руководили те люди, которые не только не умеют, но и не хотят это делать».

Подготовил Николай МЕНЮК