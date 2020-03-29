Сегодня я вернулся домой пораньше и забрал своих ребят на воздух...

Додон написал в Фейсбуке: Немного дыхания и короткая прогулка в этот строгий период изоляции и карантина.

Сегодня я вернулся домой пораньше и забрал своих ребят на воздух.

Некоторые комментарии пользователей под постом Игоря Додона о прогулке на свежем воздухе. Обратите внимание, что эль-прэзидентэ даже не указал в комментариях или описании своей публикации, что его жена и сын гуляли по огороженной территории президентской резиденции в Кондрице. То есть, закона не нарушили. Но этот важный момент Додон не уточнил, так ему хотелось поскорее похвастаться перед согражданами своим уникальным положением и возможностями.

Александр Герцеску: "То есть, вместо того, чтобы поддержать тысячи людей, которые сидят сейчас взаперти по своим домам, вы показываете, как вам хорошо дышится и гуляется в огороженном лесу. Стыдно должно быть! Просто стыдно перед людьми!"

Мариана Мороз: присылает скриншот решения Чрезвычайной комиссии о запрете на прогулки в публичных местах.

Игорь Додон: И что я нарушил?

Диана Мокану: "Господин президент Игорь Додон, когда люди сидят дома на самоизоляции уже много дней, из уважения к ним, не публикуйте такие фотографии, даже из личного леса".

Ира Сопачева: "Отлично, когда меня остановит полиция, я покажу им это фото. Чтобы они меня не штрафовали".

Каталин Константинович: "Когда все сидят дома, ты публикуешь фотографии с прогулки. Думаешь люди после этой публикации будут сидеть дома? Это же пример от самого прешединте!"

Вадим Няйко: "У Николаича свой собственный лес в Кондрице [президентская резиденция]. Он может хоть целый год сидеть на карантине".

Танюша Чобану: "Завтра точно все выйдут гулять, подумают, что разрешено. Если президент гуляет, тогда почему им нельзя? Очень своевременная публикация".

@MiT