Fratele frate și COVID-19 acasă (Брат братом, а вирус домой...)

Пограничная полиция Молдовы. За последние 24 часа на пограничных пунктах пропуска зафиксировано 3 542 пересечений границы. Большинство въехало в Республику Молдова - 2 361 человек. Из них 1 087 пересечений молдо-румынской границы, 610 пересечений границы с Украиной и 664 посредством чартерных рейсов.

Через транзитный коридор на Украине прошли и зарегистрированы на КПП в Атаках 30 транспортных средств, которые перевезли 106 молдавских граждан, покинувших Российскую Федерацию. Транзитом через Румынию через КПП Джурджулешты-Галац вернулись домой 6 человек из Германии и Великобритании. Через Кишиневский аэропорт въехало в страну чартерными рейсами из России, Италии и Великобритании 632 молдавских пассажира. Ни у одного человека нет симптомов COVID-19.

С сегодняшнего дня, 29 марта, 08:00, НЕ действуют два пункта пропуска - Костешты-Стынка, Бричаны-Россошаны.

@KP