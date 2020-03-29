Андрей Варзарь. COVID-19. Молдова. Мифы и ожидания апреля

Интервью с Андреем Варзарь. Андрей – врач, работающий на «две страны». Часть недели он работает как врач-неонатолог в Молдове, часть недели – как анестезиолог-реаниматолог в Одессе. И я Андрею очень доверяю. Разговор – о самом важном. Коронавирус-Молдова-апрель.

Предисловие

Несколько дней назад я опубликовал интервью об антикризисном плане борьбы с COVID-19 в Молдове. После этой публикации мы долго ломали копья с Андреем. Сначала на Facebook, потом по телефону. В итоге я решил сделать интервью и с Андреем.

Почему я ему доверяю?

Я познакомился с Андреем, когда он, по сути, спас от смерти своими действиями новорождённого сына моего друга. И теперь это прикольный пацан, и никто не подумает, что шансы остаться в живых у него были минимальными.

Когда четыре года назад я лечил антибиотиками страшный грипп в августе и задыхался по ночам так, что спал сидя, Андрей по телефону за 2 минуты сказал: «Павел, у вас аллергия на амброзию, приезжайте ко мне, вы все делаете не так»

Когда моя дочь панически боялась сдавать кровь из вены, до потери сознания, мы поехали к «дяде Андрею». И все было как на веселом дне рождении. Никто сознания не терял.

Я думаю, что Андрею Варзарь также доверяют все те, чьих детей он лечил и лечит.

Интервью

Андрей, хочу уложить в короткое интервью наши с тобой разговоры последних дней. И назвать его «мифы и ожидания апреля». Идет?

Идет.

Первый миф. О необходимости поиска помещений для обустройства временных госпиталей.

Да, Павел, это миф. Так сложилось, что в Молдове огромный ресурс по госпитализации. Это не потому, что мы богатые. Это потому что нам в наследство от СССР достались огромные больницы. Последнее время они не были нужны никому, никто не знал, что с ними делать. Это и инфекционная Тома Чорбэ и Институт пульмонологии и фтизиатрии, и Лечсанупр. Это сотни коек. По моему представлению в Молдове около 2000 коек.

То есть проблема, что больных будет негде размещать не первоочередная?

Нет. Чтобы мы заполнили 2000 коек нам нужно 10 000 заболевших. Статистика ведь говорит, что только 20% нуждаются в стационаре, остальные будут выздоравливать в изоляции дома. А учитывая, что у нас в стране всего 3 или даже 2 миллиона человек, то 10 000 больных – это цифра, которой мы можем даже не достигнуть. По крайней мере «пиково» не достигнуть. Не в апреле. И не одномоментно.

Миф второй. Аппараты для искусственной вентиляции легких. Катастрофически мало…

Их мало. Но давайте учитывать специфику Молдовы. Из 230 подтвержденных случаев пока только 30 тяжелые. Что такое «тяжелые» в понимании Минздрава? Это либо человек на капельнице, либо на кислородной поддержке, либо «на вентиляторе». Насколько я слышал, пока используется только один аппарат искусственной вентиляции легких. Остальные пока на кислородной поддержке и на капельницах.

Андрей, в чем разница кислородной поддержки и искусственной вентиляции? Только по-простому…

По-простому, вентилятором мы компенсируем с внешней стороны недостаточную функцию дыхания. А концентратор кислорода просто дает возможность больному дышать воздухом с бОльшей концентрацией кислорода.

А концентраторов кислорода у нас в стране больше, чем аппаратов искусственного дыхания?

Не уверен, у меня нет статистики. Но, в такой больнице как РКБ, после реновации, вопрос подачи кислорода решен «глобально». Кроме того, заметь один очень важный аспект, который уже начал проявляться…

Какой?

Распределение по возрастам молдавских больных. Там не так много людей пенсионного возраста, больше более молодых. Они легче справляются с болезнью. По крайней мере, в статистическом сравнении с пожилыми. А у нас и пожилых людей меньше, чем в Италии и они гораздо менее мобильны социально. Это итальянские бабушки тусуются в ресторанах и на террасах. А наши сидят дома и мало куда выходят.

Миф третий. Отсутствие протоколов лечения…

Протоколы в больницах есть. Они поступают и от Всемирной организации здравоохранения и от американской CDC. Павел, одна из самых больших проблем не в том, что вы перечислили до сих пор…

А в чем?

Последнюю новость читали? Заражены уже 50 медицинских работников. Это 20% от всех зараженных. Медперсонал попал «под раздачу» из-за дефицита защитных средств. Первое, что должно сделать государство, это защитить медиков. Я сегодня смотрел румынские новости. Не помню, в каком уезде, но одна из больниц осталась совсем без врачей. Туда сейчас выезжают новые врачи из Ясс и Бухареста. А в той больнице – часть заболела, остальные – в карантине. У нас не коек не хватит или аппаратов искусственной вентиляции, а врачей!

Меры?

Защита. Это я уже сказал. Второе. Врачи сейчас серьезный источник заболевания. Им нужно дать возможность не ночевать дома. Срочно. Надо понимать, что они боятся заразить и свои семьи. В больнице это очень тяжело. Им нужен душ, еда и постель. В Одессе митрополия отдала врачам свою гостиницу для паломников. В Кишиневе срочно нужно искать помещение, где врачи могли бы жить более-менее комфортно весь этот период. Они – самое важное звено в организации борьбы с эпидемией.

Андрей. Понимаю, что слово «прогноз» нереально в текущей ситуации. Тем более, что у тебя нет доступа ко всей информации и статистики. Но – твои предположения. Очень осторожные…

Есть несколько факторов, которые мне дают надежду для Молдовы. Смотри. Как распределена статистика по Италии. Центр эпидемии – север. Горы, влажно, дожди. И на порядок меньше больных в Сицилии, на юге. Хотя там медицина не сильнее севера, скорее наоборот. Еще один пример. Бангладеш. 160 миллионов человек на территории как две Молдовы. Медицина, понятно, никакая, а больных мало. Почему? 38 градусов и солнышко.

Как бы это коронавирус не отличался от других, такого же типа вирусов, но, обычно, это вирус зимы и ранней весны. А, значит, повышение температуры и ультрафиолетовые лучи все равно сыграют в нашу пользу и не в пользу вируса. Так что надо открывать окна и проветривать помещения. И дома, и в больницах.

Второе, как это ни странно звучит, но надежду дает и ресурс нашей медицинской системы. Я еще раз повторю, коек в больницах должно хватить. Главное сейчас – это уберечь врачей и простейшие меры, которое наше государство в состоянии обеспечить, а людям, очень надеюсь, хватит мозгов, чтобы их выполнить..

У тебя три минуты. Иначе не запомнят…

Социальная дистанция. Шашлыки – это прямая дорога в ад. Не в апреле, какая бы не была хорошая погода

Социальная дистанция между врачами и их обычным окружением. Врачи и медицинский персонал должны провести этот период, как можно более изолировано. Они – главный ресурс.

Защитные средства врачам и медицинскому персоналу. В первую очередь. Раньше, чем всем другим категориям жителей Молдовы.

И тогда у нас есть больше шансов.

Павел ЗИНГАН