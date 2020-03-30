Полицейские скрутили мужчину за нахождение во дворе, при этом брызнули ему в лицо слезоточивым газом

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Общество
"Силовой захват" мужчины возмутил соцсети.
Стражи правопорядка не пожелали идти на компромиссы.
За своего соседа попытались вступиться постояльцы двора, возмущенные тем, что для задержания полицейским зачем-то потребовалось брызнуть мужчине в лицо слезоточивым газом (но может, это было дезинфицирующее средство?) и применить силу.
Но протесты соседей не возымели действия - не представляясь и не предъявляя документы, сотрудники полиции доделали своего дело, посадив мужчину в салон, и умчались прочь.
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