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Общество
Полицейские скрутили мужчину за нахождение во дворе, при этом брызнули ему в лицо слезоточивым газом
30.03.2020

"Силовой захват" мужчины возмутил соцсети.

Стражи правопорядка не пожелали идти на компромиссы.
Противоречивый случай произошел в одном из дворов Кишинева - молодого человека задержали полицейские, несмотря на то, что на видео у него есть медицинская маска на лице, более того, судя по всему, он не находился в компании и явно не нарушал положения карантина.

За своего соседа попытались вступиться постояльцы двора, возмущенные тем, что для задержания полицейским зачем-то потребовалось брызнуть мужчине в лицо слезоточивым газом (но может, это было дезинфицирующее средство?) и применить силу.

Но протесты соседей не возымели действия - не представляясь и не предъявляя документы, сотрудники полиции доделали своего дело, посадив мужчину в салон, и умчались прочь.


 
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