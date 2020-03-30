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Ион Кику озвучил, каким гражданам будет отдан приоритет при возвращении в Молдову
30.03.2020

Власти готовят список для возвращения. Министерство иностранных дел готовит специальный список граждан, которым будет отдан приоритет в вопросе возвращения на родину. Идет процесс сбора данных, а также определяется необходимый алгоритм действий.

Главное условие для приоритетного возвращения домой - это наличие полиса медицинского страхования. По словам Кику, в разрешении на полеты российской стороной будет отказано в случае если:

1. Пассажиры не будут отбираться в соответствии с приоритетными критериями (в приоритете – дети, студенты, граждане, получающее лечение, и граждане оказавшиеся в затруднительной ситуации);

2. У них не будет медицинского полиса.

Более того, премьер упомянул о возможности создания такого же механизма и для сухопутного пересечения границы, сообщает aif.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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