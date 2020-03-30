Глава государства обсудил с министром сельского хозяйства вопросы продовольственной безопасности. Президент отметил, что в Молдове есть необходимый запас продовольствия на период кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу, в свою очередь, проинформировал главу республики о том, что запасы пшеницы в стране составляют 200 тысяч тонн, которых хватит более чем на 200 дней. К тому времени уже будет собран новый урожай озимых, засеянных на площади 316 тысяч гектаров, из которых половина площадей находятся в хорошем состоянии, а вторая половина — в удовлетворительном.

Кроме того, запасов подсолнечного масла хватит на четыре месяца, а сахара и кукурузы — более чем на год.

«Страна также обеспечена мясомолочной продукцией и куриными яйцами; предприятия пищевой промышленности работают в штатном режиме при строгом соблюдении санитарных и карантинных требований. Животноводческие хозяйства обеспечены фуражным зерном. Весенние полевые работы начались согласно графику, уже засеяны ячмень и горох», — отметил Ион Пержу.

Кроме этого, министр заверил в том, что все весенние полевые работы проходят без ограничений, открыты магазины аграрного направления с целью обеспечения семенами, посадочным материалом, удобрениями, сельхозтехникой и запчастями к ней.

«Второй важной темой дискуссии стало состояние лесного хозяйства Республики Молдова. В настоящее время у нас заготовлено 186 тысяч тонн древесины, из которых 143 тысяч пошли на дрова, еще 30 тысяч — рабочая древесина. Вместе с тем, с 13 марта Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды полностью запретило вырубку лесов в стране», — отметил президент Игорь Додон.