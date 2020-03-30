Премьер-министр Молдовы о главе Минздрава, которую "поймали" в магазине без маски: "У нее нет слуг, а маска здоровому человеку не нужна"

Ион Кику вступился за Виорику Дубрэвяну, а затем министр рассказала, в каких случаях медицинскую маску можно не надевать.

Премьер-министр Ион Кику отреагировал на фото, которое появилось в сетях:

"Да, министру здравоохранения, кроме всех забот, которые у нее есть в этот период (самые большие заботы в этой стране, пожалуйста, поверьте), тоже нужно в магазин. У нее есть дети, у нее есть семья. У нее нет прислуги, как у некоторых.

Важно понять, что маску не обязательно носить, если вы здоровы и/или не взаимодействовали с инфицированными людьми. Это протокол ВОЗ и мы должны ему следовать. Маска, которая носится без остановки, обладает обратным эффектов - собирает микробы и вирусы", - отметил Ион Кику.

Табличка от министра.

Позднее на своей страничке в ФБ, министр Виорика Думюрэвяну наглядно показала, в каких случаях медицинскую маску можно не надевать, опубликовав специальную табличку.​

РОМАН ВЛАДИМИРОВ