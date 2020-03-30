Данные по коронавирусу в Молдове на вечер 29 марта: Больных - 263 человека

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Общество
Ситуация напряженная, но власти уверяют, что только объединив усилия, страна сможет выйти из этой непростой ситуации с наименьшими потерями
Данные по коронавирусу в Молдове на вечер 29 марта таковы. Количество больных составило 263 человек.
"Мы готовимся к росту числа зараженных. У нас шесть стратегических больниц в Кишиневе. Также подготовлены медучреждения в Бельцах и Кагуле, готовимся к тому, чтобы другие больницы в случае необходимости, подключались", - отметил премьер-министр Ион Кику.
Власти готовы развернуть медицинский госпиталь на территории Moldexpo в Кишиневе.
Также по словам премьера, церкви прекратили свою работу. Он выразил благодарность тем священнослужителям, которые, осознав всю сложность ситуации, пошли на диалог с властями. Так как из более, чем 1400 церквей более ста нарушили правила карантина и проводили службы.
Кику призвал граждан проявлять сознательность и сообщать, если соседи или знакомые нарушают правило карантина, собираются на шашлыки, выпивают пиво и так далее.
Также в Кишиневе были выявлены несколько подпольных ночных клубов, где собиралась молодежь во время карантина, против администрации возбужденны уголовные дела.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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