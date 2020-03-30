Данные по коронавирусу в Молдове на вечер 29 марта: Больных - 263 человека

Ситуация напряженная, но власти уверяют, что только объединив усилия, страна сможет выйти из этой непростой ситуации с наименьшими потерями

Данные по коронавирусу в Молдове на вечер 29 марта таковы. Количество больных составило 263 человек.

"Мы готовимся к росту числа зараженных. У нас шесть стратегических больниц в Кишиневе. Также подготовлены медучреждения в Бельцах и Кагуле, готовимся к тому, чтобы другие больницы в случае необходимости, подключались", - отметил премьер-министр Ион Кику.

Власти готовы развернуть медицинский госпиталь на территории Moldexpo в Кишиневе.

Также по словам премьера, церкви прекратили свою работу. Он выразил благодарность тем священнослужителям, которые, осознав всю сложность ситуации, пошли на диалог с властями. Так как из более, чем 1400 церквей более ста нарушили правила карантина и проводили службы.

Кику призвал граждан проявлять сознательность и сообщать, если соседи или знакомые нарушают правило карантина, собираются на шашлыки, выпивают пиво и так далее.

Также в Кишиневе были выявлены несколько подпольных ночных клубов, где собиралась молодежь во время карантина, против администрации возбужденны уголовные дела.

ЛИДИЯ ТКАЧ