Врачи показали, как работают с больными COVID-19, и обратились с призывом к соотечественникам (ВИДЕО)

"Мы здесь, чтобы позаботиться о вашем здоровье, а вас просим остаться дома. Позаботьтесь о ваших близких", - с таким призывом молдавские медработники обратились к своим соотечественникам.

Обращение были опубликовано на странице столичной Республиканской клинической больницы в Facebook вместе с видео о том, как врачи оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Напомним, что на данный момент в Молдове зарегистрировано больше 230 случаев коронавирусной инфекции. В целях борьбы с ее распространением граждан призывают не выходить из дома без острой необходимости. Были закрыты рынки, торговые центры, учебные заведения. В стране объявлен режим ЧП, людям запрещено собираться на улицах группами больше трех человек, многие работодатели перевели сотрудников на удаленный режим работы.

Жертвами коронавируса стали два человека, в том числе один медработник. Среди заболевших - больше 30 врачей и сотрудников медучреждений. 11 пациентов уже вылечились.