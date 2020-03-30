Общество Кику: В Moldexpo откроют больницу на 700 мест В воскресенье, 29 марта, премьер-министр Ион Кику сообщил, что в середине нынешней недели откроют больницу для людей, зараженных коронавирусом, сообщает point.md. "В среду вечером, максимум в четверг днем, мы откроем больницу на 700 мест для людей, зараженных COVID-19. Больница будет как полевой госпиталь, но в нем мы обеспечим все необходимые условия для лечения и будет оборудована система вентиляции", - отметил Кику. Премьер также сообщил, что общая площадь больницы составит 5000 квадратных метров.

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