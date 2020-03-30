Коронавирусная пневмония: непоправимый удар по легким или преувеличенная угроза

Об этом частом осложнении при коронавирусе возникло немало мифов. Что происходит на самом деле, помогут ли снизить тяжесть осложнений прививки от пневмококка и другие меры - «КП» разобралась с экспертом.

Чем больше всего нас пугает коронавирус? Разрушением экономики, привычного миропорядка, отношений между людьми. Много чем еще, но в первую очередь — лишением самого дорогого - жизни, или превращением в инвалида из-за тяжелых осложнений. Исследователи говорят, что COVID-19, безусловно, не сравним с черной оспой или чумой с их зашкаливающей смертностью. Но против той же оспы разработали эффективную прививку. Как и от гриппа, с которым тоже любят сравнивать коронавирус. Еще есть противовирусные лекарства, которые снижают риск тяжелых осложнений при гриппе. От SARS-CoV-2 сегодня нет ни прививки, не эффективных лекарств. А мощь его распространения и последствий для здоровья людей сейчас такая, что ряд ученых подчеркивают: ситуация меняется слишком стремительно, первоначальные оценки биологической опасности вируса могут оказаться неоправданно оптимистичными.

Но есть и другая точка зрения. Угроза преувеличена. Удар COVID-19 по здоровью не настолько критичен. Коронавирусная пневмония на самом деле не особо отличается от привычных нам воспалений легких, которые бывают и после гриппа, и по вине бактериальных возбудителей (пневмококки, стрептококки и прочие).

Какое из представлений ближе к истине, исходя из последних научно-медицинских данных, включая опыт разных стран мира? Об этом мы поговорили с иммунологом, кандидатом медицинских наук, экспертом по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николаем Крючковым.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ — БЫСТРОТА И АГРЕССИЯ

- Давайте сразу расставим точки над i: коронавирусная пневмония отличается от других видов пневмоний, включая осложнения гриппа, или явных особенностей все-таки нет?

- Научные исследования и медицинская практика показывают: специфика точно есть. Это стремительное и агрессивное развитие болезни. Коронавирусная пневмония чаще и быстрее приводит к повреждению легких. Причем, патологический процесс нередко охватывает всю ткань легких, а не их отдельные участки. В первую очередь разрушается система насыщения крови — а значит, и всего организма — кислородом.

Если подробнее, то SARS-CoV-2 проникает в нижние отделы дыхательных путей (мелкие бронхи и альвеолы), связывается там с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих внутреннюю оболочку. Вызывает повреждение этих клеток, и в то же время провоцирует ответную сильную воспалительную реакцию. У больных с коронавирусной пневмонией в крови находят повышенную концентрацию большого количества воспалительных молекул цитокинов. Может наступить так называемый цитокиновый шторм, который нередко приводит к летальному исходу.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Коронавирусная пневмония, которая приводит к тяжелым осложнениям или состоянию средней тяжести, развивается в среднем у 15 - 20% больных с COVID.

- В группе риска люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, онкологией, другими тяжелыми хроническими заболеваниями. А также представители старшего поколения - 65+

- В последнее время появляется все больше данных о развитии тяжелых осложнений у людей более молодого возраста. Так, в России уже есть и 30-ти, и 40-летние пациенты с коронавирусной пневмонией, рассказал недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко.

СТРАДАЮТ И СЕРДЦЕ, И МОЗГ

- То есть при коронавирусной пневмонии удар по организму наносится по двум фронтам, - продолжает эксперт. - Клетки повреждаются вирусом, и одновременно идет мощное воспаление, повреждающее ткань легких. Альвеолы и капилляры, через которые наша кровь насыщается кислородом, перестают обеспечивать его полноценное поступление. Возникает острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Из-за того, что в кровь не поступает достаточное количество кислорода, начинаются проблемы в других органах: сердце, почках, мозге. Параллельно дает сбой система свертываемости крови. У части пациентов возникает ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови). Это неконтролируемое чрезмерное образование факторов свертывания, которые вызывают появление тромбов (сгустков крови) в кровеносных сосудах.

- А если пневмония развивается как осложнение гриппа — такого не бывает?

- Тоже бывает. Но при COVID-19 такие осложнения, к сожалению, возникают чаще. И у большего количества пациентов это именно тяжелые нарушения.

Еще одним недавним открытием стало то, что даже у людей с малосимптомным течением болезни лёгкие могут повреждаться. Скорее всего, эти повреждения не носят фатального характера, но они есть.

На снимках компьютерной томографии врачи описывают так называемый симптом матового стекла. Это большие участки снижения прозрачности лёгочной ткани, похожие на матовое стекло.

- Что означает появление таких областей?

- Это значит, что в таких местах возникает повреждение на уровне альвеол, отек легких, и эти отделы могут не выполнять функцию насыщения крови кислородом.

«РУБЦЫ» В ЛЕГКИХ

- Считается, что после «обычного» воспаления легких рано или поздно человек восстанавливается, начинает нормально дышать, как правило. Как после коронавируса?

- Предварительные данные говорят, что процент хронических изменений в легких выше, чем при подавляющем большинстве бактериальных пневмоний. Конечно, так бывает далеко не у всех, кто переболеет. Но не застрахованы, увы, даже те, кто перенес болезнь без госпитализации (то есть в легкой форме. - Ред.).

- Известно ли, почему возникают такие последствия?

- Мы уже сказали, что развивается мощная воспалительная реакция, идет отек. Воспаление может держаться несколько недель, а потом на месте поврежденных участков возникает фиброз. То есть ткань легких заменяется соединительной тканью — то, что в народе называют рубцами. Из-за этого у части пациентов, прежде всего тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, может развиваться хроническая дыхательная недостаточность и другие хронические заболевания легких. Пока точный процент неизвестен, первые более-менее определенные данные по количеству таких последствий, думаю, станут известны в течение полутора — двух ближайших месяцев.

- Но ведь после других пневмоний фиброз тоже бывает?

- Да. Но при COVID-19 так происходит у большего количества пациентов и затрагиваются обширные участки легких. И, конечно, в первую очередь, это связано с тем, что в отличие от бактериальных пневмоний, которые можно победить антибиотиками, для коронавирусной пока нет доказанно эффективного лечения.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ

- Сейчас в Москве, как во многих других городах мира, больным с нетяжелыми симптомами рекомендуют лечиться дома. Люди переживают: не начнется ли воспаление легких, можно ли его как-то заподозрить самому? Скажем, по температуре? При невысокой температуре воспаления легких ведь не бывает?

- Бывает. Но, если температура относительно невысокая (до 38,5 градусов), то, как правило, мощного и критично опасного воспаления все-таки не идет. Тяжелое воспаление легких протекает зачастую при температуре ближе к 39. Именно сохранение такой температуры несколько дней плюс сухой кашель могут говорить о средней тяжести заболевания, которая может перейти в тяжелую. В этом случае желательна госпитализация, чтобы затормозить развитие смертельно опасных осложнений.

КОНКРЕТНО

Опасные признаки, при которых может понадобиться госпитализация*

- Температура выше 38,5 градусов в течение нескольких дней, сильный сухой кашель.

- Одышка, чувство нехватки воздуха. В этом случае человек в состоянии покоя делает больше 20 - 25 вдохов в минуту.

- Боль или ощущение сдавленности в груди.

- Спутанность сознания.

! Необходимость госпитализации определяет вызванный на дом врач после осмотра.

* Эти критерии действуют для людей без тяжелых хронических заболеваний. При сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических заболеваниях органов дыхания, других тяжелых хронических болезнях, а также у людей старше 65 лет врач определяет основания для госпитализации индивидуально.

В ТЕМУ

Поможет ли прививка от пневмококков

- Еще в начале эпидемии возник вопрос о прививке от гриппа — поможет ли она в защите от коронавируса. Эксперты говорят: если вы успели привиться, отлично, грипп сейчас тоже никто не отменял. Но на повышенную защиту от нового коронавируса не надейтесь. А есть ведь еще прививка непосредственно против воспаления легких. Она помогает создать иммунитет против бактерий пневмококков, которые вызывают бактериальную пневмонию. Может ли такая прививка помочь, в том числе снизить тяжесть воспаления легких при коронавирусной пневмонии?

- Сами по себе вакцины против пневмококка или гемофильной палочки типа B достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями.

Если кто-то успел вакцинироваться в начале эпидемии, то ничего страшного не произойдет. «Усиленная нагрузка» на иммунитет после такой прививки и ослабление защиты перед коронавирусом — миф, - успокаивает эксперт. - И точно такой же миф, что вакцина от пневмококков может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

Да, действительно известно, что пораженные вирусом легкие могут заселять вредные бактерии, пневмония переходит в вирусно-бактериальную. Но, во-первых, не факт, что добавится именно пневмококковый компонент, против которого направлена вакцина. Во-вторых, опыт, который есть на сегодня, показывает, что само по себе присоединение бактерий вроде пневмококков (они гораздо менее страшны, чем, скажем, синегнойная палочка) не играет определяющей роли в развитии самых опасных осложнений COVID-19, так как пациенты получают сопутствующее лечение антибиотиками. Все-таки ведущую роль играет вирусное поражение клеток и мощнейшая воспалительная реакция организма.

Так что резюме: сделали такую прививку — хорошо. Если нет, то сейчас не нужно этим заниматься. Повышения заболеваемости бактериальными пневмониями сегодня нет. А вот риск «подцепить» новый коронавирус по дороге в поликлинику или в самом лечебном учреждении немалый.

АННА ДОБРЮХА