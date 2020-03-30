Пандемия COVID-19 больно бьет по молдавской винодельческой отрасли

Продажи молдавских винодельческих предприятий уже сейчас снизились на 80 процентов. В большей мере по экспорту, но и внутренний спрос несколько упал.

"Как и другие мелкие производители, я продавал вино через специализированные сети. Продукция шла в рестораны Румынии, Германии, Швеции. Сейчас продажи застопорились", - рассказывает винодел из Каушан Илья Гогу, сообщает publika.md.

Теперь Илья Гогу пытается сбыть свои вина через местных дистрибьютеров. Расширить производство, как он задумывал, в этому году у него, скорее всего, не получится: "Мы уже начали сажать новые виноградники. Закупили в Италии черенки. Сейчас даже не знаю, как быть".

Другой винодел, Ион Лука, надеется только на то, что вскоре ситуация в мире нормализуется и удастся возобновить поставки за границу: "Продажи упали почти на 80%. Кто разбирается в бизнесе, знает: оставшиеся 20% не позволяют покрыть текущие расходы. Даже подтвержденные заказы на март и апрель не ушли со складов по различным причинам".

Некоторым виноделам удалось найти нишу в онлайн-торговле: "Раньше мы не считали это приоритетным направлением, но сейчас хотим наладить продажи через интернет. Это пока единственная возможность что-то реализовать. Нам важно сохранить производство, коллектив работников, иметь возможность платить им зарплаты", - говорит винодел Лилия Дулгер.

Директор национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин призывает виноделов набраться терпения и проявить солидарность: "Сейчас никто не может подсчитать, каким будет ущерб. Очевидно, что нынешний год принесет нам убытки. Спрос упал очень сильно, а рынки закрылись. Но если мы начнем жаловаться на судьбу, просить власти сделать невозможное, то это никак не приблизит нас к успеху".

По данным национального бюро винограда и вина, за первые два месяца 2020 года экспорт вина вырос в сравнении с прошлогодними показателями и составил 33 миллиона 600 тысяч декалитров.