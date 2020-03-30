Экспроприация и мобилизация. Имущество граждан может быть изъято

Закон № 212 о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения позволяет государству применять такие меры, как реквизиция имущества граждан и предприятий, а также вызов населения для работы в интересах общества.

Эти меры зависят от конкретных обстоятельств, отнесены к полномочиям правительства и регулируются специальным законодательством, передает logos.press.md

Что представляет собой реквизиция?

Государство вправе экспроприировать имущество с выплатой его стоимости, если это потребуется для предупреждения распространения вируса и ликвидации последствий пандемии. Под реквизицией имущества понимается «исключительная мера, посредством которой уполномоченные законом органы госуправления обязывают публичные учреждения, хозяйствующие субъекты, а также граждан временно уступить принадлежащее им определенное движимое или недвижимое имущество».

Такая мера применяется государством очень редко и возможна лишь при наличии экстренной потребности в конкретном имуществе для его немедленного использования в связи с чрезвычайным положением. Реквизированное имущество передается в распоряжение органов публичной власти. Если речь идет о потребляемой и скоропортящейся продукции, ее могут изъять безвозвратно, с последующим возмещением убытков.

Какое имущество может быть изъято властями?

В Законе № 1384 о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества содержится исчерпывающий перечень того, что может быть изъято у населения и юридических лиц. Имущество изымается у собственника или владельца, если техническое состояние и качество позволяет применять его по назначению. Одновременно передается и снаряжение, без которого оно не может быть использовано.

К недвижимому имуществу, которое может быть изъято, отнесены здания и земельные участки. К примеру, как это происходит в других странах, государству могут понадобиться здания отелей и других объектов для создания центров массового карантина и временного размещения медицинского персонала или пациентов с менее серьезными симптомами.

К движимому имуществу отнесены транспортные средства, телекоммуникационное оборудование и техника для аэродромов, источники энергетического снабжения, компьютерная техника, печатное оборудование и материалы, топографическая и строительная техника и материалы.

Кроме того, государством могут быть экспроприированы ГСМ, оборудование для их транспортировки и хранения, оборудование и материалы для ремонтных мастерских, вещевое и защитное имущество, продовольствие и оборудование для приготовления и перевозки пищи, животные, корма, санитарно-ветеринарные материалы, техника и аппаратура, а также лекарства, парафармацевтическая продукция, медицинская аппаратура, за исключением реквизиции таковых у граждан.

Закон содержит довольно широкий перечень того, что не подлежит изъятию. В частности, это предметы личного пользования и домашнего обихода; личное имущество, строго необходимое для выполнения профессиональных обязанностей или для занятия, которое обеспечивает соответствующему лицу его существование; части зданий, необходимые их собственникам; объемы продовольствия, которые требуются собственнику и его семье для потребления; принадлежащие инвалидам транспортные средства.

Кто может быть вызван государством для выполнения работ?

Выполнение трудовой обязанности определяется как исключительная мера, посредством которой отдельные категории граждан вызываются для выполнения работ или определенных видов деятельности в интересах общества и страны. Могут быть вызваны трудоспособные граждане старше 18 лет: мужчины –в возрасте до 60 лет, женщины – до 55 лет. Исключения предусмотрены для некоторых категорий специалистов, включая врачей, фармацевтов, медицинских сестер, инженеров, техников, экономистов. Их могут вызвать в возрасте до 65 лет (для мужчин) или до 60 лет (для женщин).

От выполнения трудовой обязанности освобождаются нетрудоспособные люди, беременные женщины и те, кто ухаживает за нетрудоспособными детьми, родителями, братьями или сестрами, если их присутствие крайне необходимо. Для подтверждения этих обстоятельств потребуется справка от компетентного медучреждения. Не могут быть вызваны также лица, на содержании у которых есть дети в возрасте до 8 лет, и специалисты, которые уже мобилизованы по месту работы.

Как исключительные меры применяются на практике?

При чрезвычайном положении реквизиция имущества и вызов граждан для выполнения трудовой обязанности возможны на основании постановления парламента или, в некоторых случаях, правительства. По требованию властей публичные учреждения и хозяйствующие субъекты обязаны сообщить о наличии и состоянии имущества, подлежащего реквизиции. Информацию о количестве, техническом состоянии и характеристиках автотранспорта предоставляет полиция. Определение имущества граждан, подлежащего реквизиции, - задача местных властей.

Учет имущества и некоторые другие организационные моменты отнесены к компетенции инвентаризационных комиссий и центров, которые формируются по территориальному принципу. Закон обязывает собственников или владельцев подлежащего реквизиции имущества сообщить о нем комиссии, и по ее требованию представлять это имущество. Госорганы, включая МВД, обязаны принимать участие в операциях по инвентаризации.

По схожим правилам ведется учет рабочей силы, которая может быть вызвана для выполнения трудовой обязанности. Граждан оповещают индивидуальными или групповыми повестками, в которых указаны основания для вызова, срок и место прибытия. Работающие специалисты извещаются руководством по месту работы.

Имущество реквизируется на основании предписания о его передаче, при этом составляется акт с указанием всех деталей, включая состояние и стоимость. Имущество, которое не может быть использовано без квалифицированных работников, передается вместе с обслуживающим персоналом, например, строительная техника – с водителями и механиками. Эти работники считаются мобилизованными или вызванными для выполнения трудовой обязанности. Недвижимость передается в распоряжение государства вместе с имеющимся вспомогательным оборудованием.

Как происходит возврат имущества и возмещение убытков?

Изъятое имущество возвращается по истечении сроков, на которые оно было передано, или после исчезновения причин реквизиции. При этом составляется акт. Вопросы о компенсациях, включая определение цен на имущество и тарифов на оплату труда вызванных граждан, решают территориальные комиссии по реквизициям. Ключевые полномочия принадлежат центральной комиссии во главе с вице-премьером, которая подчиняется правительству. Общие для страны цены и тарифы утверждаются кабмином и публикуются в Monitorul Oficial.

Собственники или владельцы вправе рассчитывать на возмещение убытков, если их имущество было испорчено или обесценено. Однако речи о возмещении ущерба по договорам с третьими лицами не идет: на период реквизиции выполнение всех договорных обязанностей приостанавливается. Не заплатят и за временную экспроприацию зданий для размещения людей при объявлении чрезвычайного положения – независимо от продолжительности пользования этой недвижимостью. В иных случаях использование зданий оплачивается в порядке, определенном постановлением правительства.

По общему правилу, если непотребляемое имущество по объективным причинам не может быть возвращено, предоставляется подобное имущество или выплачивается его стоимость с учетом технического состояния и степени износа. Потребляемое имущество оплачивается по действующим ценам в зависимости от его качества на момент передачи. Кроме того, законом определены принципы возмещения убытков при изъятии разных категорий земельных участков.

Возмещение убытков происходит из средств, выделенных из госбюджета либо из других фондов. В случае несогласия жалобы подаются в комиссии по реквизициям, а затем – в судебные инстанции.

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