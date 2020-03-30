Жажда наживы. Депутат партии Андрея Нэстасе решила подзаработать на продаже масок

В условиях борьбы с распространением коронавируса, когда цены на медицинские маски выросли иногда в десятки раз, на ажиотажном спросе не прочь подзаработать и представители "антиолигархической" оппозиции, продающие маски по 18 (восемнадцать) леев.

Депутат Платформы DA Арина Спэтару организовала в ателье своего имени масок "от коронавируса". Как сообщается на странице Ателье в соцсетях, маски являются хлопчатобумажными.

О цене на маску можно узнать только в переписке, а также по телефону.

Судя по предоставленной редакции агентства OMEGA копии переписки, переговоры ведет лично депутат Арина Спэтару, а назначенная ею цена – 18 леев за маску.

Ранее сообщалось, что в условиях чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса на продаже дезинфектантов зарабатывают и родственники занимающего должность президента Игоря Додона посредством поставок в медучреждения через фирму председателя фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева Динаря Кожокару.