Новые данные Минздрава по COVID-19: в каком состоянии находятся пациенты

За ночь новых случаев заражения не было выявлено. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 263 случая заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 263 случая заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

По ее словам, динамика состояния здоровья у пациентов больницы Тома Чорбэ следующая: у 32 зараженных тяжелое состояние здоровья, у 86 состояние средней степени тяжести и удовлетворительное.

В муниципальной детской клинической инфекционной больнице находятся 5 мам и 15 детей. У 14 состояние здоровья среднее, а у шестерых - удовлетворительное.

В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы 13 человек. У одного пациента состояние здоровья среднее, у остальных – тяжелое.

Еще один пациент находится в Институте матери и ребенка. Речь идет о женщине. "Надеемся, скоро ее выпишут, потому что состояние удовлетворительное", - сказала Думбрэвяну.

Она также добавила, что 60 человек находятся в клинической больнице Минздрава. У шестерых пациентов состояние средней степени тяжести, а у 54 - удовлетворительное.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.